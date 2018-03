Keith Richards

LONDRES, le 1er mars. /TASS/. Le guitariste du groupe britannique The Rolling Stones Keith Richards a présenté ses excuses le soliste de ce collectif de Miku Джаггеру pour le conseil de passer par la procédure de stérilisation. Une déclaration appropriée de 74 ans, « rolling » a publié mercredi sur Twitter.

I deeply regret the comments I made about Mick in the WSJ which were completely out of line. I have of course apologised to him in person.

« Je suis profondément désolé pour les commentaires que j’ai fait à l’adresse de Mika dans [le journal] The Wall Street Journal, qui a complètement dépassé les limites de la décence. J’ai, bien sûr, s’est excusé auprès de lui personnellement », – a informé les Richards.

Cette semaine dans les pages de The Wall Street Journal Richards a commenté l’apparition à la fin de l’année 2016, et son ровесника Jagger huitième sur le compte de l’enfant – fils de Devereaux, dont la mère est danseuse Mélanie Хемрик. « Il est temps de faire вазэктомию (l’excision chirurgicale canal déférent) – vous ne pouvez être un père à cet âge. Pauvres enfants! » – a déclaré Richards.

Le groupe The Rolling Stones a été créée en 1962. « Роллинги » sont considérés comme un des plus grands groupes de l’histoire du rock. 21 composition du groupe était dans les dix premiers des charts du royaume-Uni, et huit d’entre eux montaient sur le sommet.