Kendrick Lamar, le groupe Kraftwerk et Shakira ont reçu un Grammy

NEW-YORK, le 29 janvier. /TASS/. Le rappeur Kendrick Lamar est l’un des premiers a remporté le prix Grammy dans la catégorie « Meilleure vidéo musicale ». Ce sujet a annoncé dimanche l’académie Nationale de l’art et de la technologie record des états-UNIS.

Ce prix est décerné album de l’artiste « Humble ».

La meilleure danse électronique de l’album est reconnu comme « 3-D The Catalogue » du groupe allemand Kraftwerk. La chanteuse Shakira a reçu le prix du meilleur album pop dans la musique latino « El Dorado ». Ruben Blades et Roberto Delgado avec l’orchestre ont reçu le prix de la conjointe de l’album « Salsa Big Band » dans la catégorie « Meilleur album traditionnel tropical latino ».

Le groupe de rock américain Portugal. The Man avec la chanson « Feel It Still a remporté le Grammy award dans la catégorie « Meilleure performance pop par un duo ou en groupe ». Cette équipe composée de cinq personnes, a été fondée en l’état de l’Alaska, mais actuellement, est basée à Portland (Oregon). Le groupe avait été reprise sur le Grammy pour la première fois.

Dans cette catégorie, sur la prime de préférence dj le duo de The Chainsmokers et les anciens combattants de la brit-pop Coldplay avec la chanson « Something Just Like This », portoricains Luis Fonsi et Daddy Yankee avec la chanson « Despacito », le quatuor de Imagine Dragons avec la chanson « Thunder ». La liste des nominés замыкали dj allemand Zedd et chanteur canadien Alessia Kara avec la chanson « Stay ».

Meilleur espoir

Alessia Kara a remporté le Grammy award en tant que meilleur nouvel artiste. « Chacun a mis une chance égale », a déclaré la chanteuse, прослезившись. On sait que la jeune chanteuse a été apprête à mettre fin à une carrière dans la musique, mais de façon inattendue a été nominé pour un Grammy. Kara a chanté une chanson d’un rappeur Лоджика « 1-800-273-8255 », номинированную sur les prix dans les catégories « Chanson de l’année » et « Meilleur clip vidéo ». Le nom de l’album c’est le téléphone, les services de prévention du suicide.

Kara commence sa carrière musicale en 13 ans, en créant votre propre canal sur YouTube, où elle выкладывала des reprises de chansons des stars telles que Amy Winehouse (1983-2011) et Beyoncé.

Sur le Grammy award en tant que meilleur nouveau artiste revendiquent également un chanteur américain de Khalid, qui, en mars 2017 a sorti son premier album « American Teen », a avancé sur les prix dans plusieurs catégories, couvrant l’auberge de la direction de la musique moderne; artiste américain de hip-hop Lil Échographie Vert (le vrai nom de Саумир Woods) – 23 ans originaire de Philadelphie a connu la gloire après la sortie de son premier single « Money Longer ». Son premier album « Luv Is of Rage 2 », sorti en août dernier, a pris la première ligne dans le hit-parade 200 le magazine Billboard.

En outre, dans la liste des nominés ont été l’américaine Julie Michaels originaire de l’Iowa, dont la composition « Issues », désignée pour un Grammy dans la catégorie « Chanson de l’année » et l’américaine SZA – de 27 ans, originaire de l’état du Missouri, qui est la représentante de неосоула, portant des éléments du hip-hop et qui est considéré comme une alternative vers le rhythm and blues.

La meilleure performance des chansons pop

Britannique, auteur-compositeur-interprète Ed Sheeran avec la chanson « Shape of You » a remporté le prix Grammy dans la catégorie « Meilleur solo pop-version ». De 26 ans, le chanteur est le co-auteur d’une série de hits du groupe britannique One Direction, la chanteuse pop américaine Taylor Swift et le canadien Justin Bieber. Dans l’actif de l’Sheeran 13 nominations aux Grammy et deux de ces primes acquis en 2015 pour la meilleure chanson de l’année et le meilleur solo de pop-version.

Dans cette catégorie avec lui rivalisé de Lady Gaga avec la chanson « Million Reasons », Kelly Clarkson avec la chanson « Love So Soft », Kesha avec la chanson « Praying et Rose (« What About Us »).

Sheeran a également reçu le Grammy award du « Meilleur album pop » plaque « Divide ». Rivaux britanniques étaient un groupe Coldplay avec l’album « Kaleidoscope », Lady Gaga avec la plaque « Joanne », ainsi que Lana Del Rey album « Lust For Life »), le groupe Imagine Dragons avec la plaque « Evolve » et l’américaine Kesha (album « Rainbow »).

Anniversaire 60 de la cérémonie des Grammy awards se déroule le dimanche à new york, dans un complexe de Madison Square Garden. La diffusion mène le diffuseur de CBS.