Kerzhakov: le manque de Кокорина deviendra le plus grave perte de RUSSIE de football à la coupe du monde

Alexander Kerzhakov

© Sergey Савостьянов/TASS

MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. L’absence pour blessure de l’attaquant de saint-pétersbourg « Zénith » Alexandre Кокорина dans la composition de l’équipe de Russie pour la coupe du monde sera la plus grande du personnel de la perte de l’équipe nationale. Une telle opinion TASS a exprimé l’ancien attaquant de l’équipe russe, l’entraîneur principal de la jeunesse de l’équipe de Russie Alexander Kerzhakov.

Le vendredi a été prononcée la liste élargie de 28 joueurs qui iront à la collecte pour la préparation de la coupe du monde 2018. Dans la demande finale au tournoi de panels de 23 joueurs. Les défenseurs de Victor Vasin, George Джикия et l’attaquant Kokorin marqué 10 buts en 22 rencontres actuel du championnat de Russie, de manquer un championnat du monde en raison de blessures.

Voir aussi

Annoncé avancée de la composition de l’équipe de Russie de football à la coupe du monde 2018

Tcherkesse: ne sont pas dues à la collecte avant la coupe du monde, les joueurs s’entraîneront sur un plan spécial de

Akinfeev sera le capitaine de l’équipe de Russie à la coupe du monde 2018 de football

Tcherkesse: la sortie du groupe de la coupe du monde 2018 est l’objectif principal de l’équipe de Russie

« La perte la plus sérieuse – le manque d’Alexandre Кокорина. Il est très cool a joué la saison avant de se blesser, et ce serait une grande aide pour notre équipe », estime Kerzhakov.

« Pour la question des défenseurs de parler est difficile, parce que la défense de l’équipe de Russie a été небезгрешна et avec ceux qui sont maintenant blessé. C’est l’excès des maux de tête, de sorte que les joueurs [Джикия et Vasin] ont joué beaucoup de matches et comprennent toutes les tâches qui sont devant eux de mettre l’entraîneur. Mais maintenant, causés par les joueurs qui ont », a poursuivi l’expert.

Kerzhakov estime que l’équipe de la Russie peut obtenir un bon résultat sur le tournoi grâce à un jeu d’équipe. « La chose la plus importante pour la slection de la Russie a été l’équipe. Il ya des situations où beaucoup de stars, mais pas d’équipe. Dans notre situation, je voudrais, pour la coupe du monde n’était pas d’étoiles, mais a été l’équipe de star », a conclu l’interlocuteur de l’agence.

Le championnat du monde se tiendra du 14 au 15 juillet, à 11 villes sur les 12 stades de la Russie. Les russes sont en phase de groupes joueront avec les équipes de l’Arabie Saoudite (14 juin), l’Égypte (19 juin) et de l’Uruguay, le 25 juin).