VIENNE, le 9 mai. /TASS/. Autrichienne débute le film russe « Sobibor » les exploits d’un officier soviétique Alexandre de Petchersk (1909-1990), qui a soulevé le seul succès lors de la Seconde guerre mondiale la révolte dans le camp de concentration, a eu lieu le mardi à Vienne. La diffusion du film est passé dans la plus grande salle de cinéma de l’Autriche Gartenbaukino à la veille de 73 anniversaire de l’anniversaire de la Victoire dans la Grande guerre Patriotique, et rassembla spectateur est sold-out.

Le projet spcial

« Sobibor »: tout a été fait

Sur ce, comme un homme a réussi à sauver des camps de la mort une cinquantaine de personnes — dans le matériau TASS

Plus de 700 personnes sont venues ce soir, voir film sur узниках camp de concentration. Parmi les spectateurs étaient des compatriotes russes, les représentants du public autrichien et russe du corps diplomatique à Vienne. Après le spectacle, le public est debout applaudissait au film et à ses créateurs, et a pu discuter avec le réalisateur du film Constantine Хабенским, qui a volontiers répondu aux questions des spectateurs.

Comme dit l’acteur, ces jours-ci à la veille de la fête de la Victoire se termine la longue tournée du film « Sobibor » en Europe, qui a débuté le 23 avril à Varsovie, et se terminera le 9 mai à Berlin. Khabensky aussi a remercié le public pour leur réponse émotionnelle et a noté que la perception de cette bande est une affaire personnelle, et tout dépend des sentiments de chaque personne, sera-t-il de réviser l’image ou plus au film de ne jamais revenir. « Je ne le seul regret que j’ai appris trop tard de penser que le secret des documents de Sobibor a été enregistré comme une fabrique de boutons. Vous imaginez quelle serait la fantaisie de l’autre? » – a conclu le directeur.

Avant le spectacle, dans le cadre d’une conférence de presse au centre de Russie pour la science et la culture à Vienne Khabensky a déclaré qu’il considérait le héros principal du film russe « Sobibor » le camp de la mort, qui combine des épisodes de la vie des prisonniers. « C’est l’histoire de la destinée humaine. Le principal protagoniste de cette histoire est un camp de la mort, c’est ma conviction. Toutes les autres personnes qui apparaissent sur l’écran – il d’épisodes dans la vie d’un personnage principal », a – t-il ajouté, ces épisodes, il a essayé au maximum de démonter et de montrer au spectateur afin qu’ils se souviennent, parce que l’un de ces petits humains épisodes d’une image de l’existence, de l’exode et de la destruction de toute la nation.

En outre, Khabensky a noté que le box-office russe film « Sobibor », et 5% du prix de chaque billet sera de partir à sa fondation caritative d’aide aux enfants avec le cancer du cerveau. « 5% de chaque billet à la charité – c’est un film qui a déjà commencé à sauver des vies humaines. C’est très important », a déclaré l’acteur.

Une émeute de prisonniers dans le film

Le film « Sobibor », raconte la de la rébellion des prisonniers dans le camp de concentration nazi sur le territoire de la Pologne occupée et de l’exploit d’un officier soviétique Alexandre Petchersk (1909-1990), qui a soulevé là un soulèvement. Dans la fédération de russie location de film, devenu la première journée Хабенского, est sorti le 3 mai.

Le camp de concentration de Sobibor a agi à partir de mai 1942 à octobre 1943. À ce moment-là a été détruit jusqu’à 250 mille juifs de Pologne et d’autres pays européens. Le camp a cessé d’exister après la révolte qui, en 1943, a dirigé le lieutenant des Grottes. Cette rébellion fut une première réussie pour la période de la guerre et le seul tellement énorme sur le nombre de survivants des participants – courir a réussi à près de 300 prisonniers.

Dans la révolte, ont participé près de 400 prisonniers, ils ont réussi à tuer quelques gardes et à travers le champ de mines de partir dans la forêt. Environ 80 personnes ont été tuées lors de l’évasion, 170 ont ensuite été découverts lors des raids et fusillés, près de 100 personnes ont obtenu des nazis ou tués par des collaborateurs locaux, jusqu’à la fin de la guerre, vécu seulement 53 partie de la rébellion. Immédiatement après l’évasion de prisonniers nazis ont rasé le camp avec le sol labouré les champs et ont planté les pommes de terre et le chou. Après la guerre, les autorités polonaises ont établi à cet endroit un monument, qui représente la figure de la mère, прижимающей à son enfant.