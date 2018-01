© Le portail officiel du Maire et du Gouvernement de Moscou

Paris, le 24 janvier. /TASS/. De la charité jour avec des classes de maître, le carnaval et la loterie aura lieu à la patinoire de l’ENEA, le 27 janvier. Comme il est rapporté dans l’environnement sur le portail du maire et du gouvernement de Moscou, zülfü Konstantin Khabensky, Ksenia Alferov et d’autres bien connus des acteurs russes.

« Le chef de la patinoire du pays visiteront les enfants et les adolescents souffrant de troubles du développement et des gars qui se battent avec des maladies graves. Également sur la glace, il sera possible de rencontrer les acteurs de Constantin Хабенского, Egor Бероева, Ksenia Алферову et Olga Сутулову. De la charité de la journée à la patinoire aura lieu pour la quatrième fois. Les produits de la vente de billets viseront à aider les enfants atteints de tumeurs cérébrales et d’autres maladies graves, les malades incurables, les garçons présentant des particularités de développement et des patients de l’hospice dans différentes villes de Russie », – dit dans le message.

Boîtes de collecte de dons seront placés dans chaque pavillon.