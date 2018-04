Dmitri Khokhlov

MOSCOU, le 9 avril. /TASS/. De moscou « Dynamo » a réussi à maintenir le CSKA un but en fin de match du championnat de Russie, bien que les footballeurs bleu et blanc il ne reste presque plus de force. Sur послематчевой une conférence de presse, a déclaré l’entraîneur-chef « Dynamo » Dmitri Khokhlov.

Fc dinamo bucureşti, le CSKA avec un score de 2:1 dans un établissement match le 25-ème tour Fédération de football de la premier league (premier league). Dynamo a grimpé sur la dixième ligne dans le tableau du championnat de Russie.

« Un match très dur. Le CSKA a fourni la pression, c’est une équipe hautement qualifiée. Nous avons respecté le plan de jeu, même si en fin de rencontre n’est pas assez fort. Cependant persévéré », – a dit Khokhlov.

« Nous avions prévu initialement dans la défense d’agir très strictement. En deuxième mi-temps s’est intensifié la pression sur nos portes. J’ai remplacé la référence à un milieu de terrain Ibrahim Цаллагова, car il a fait de la grande quantité de travail. Nous avions besoin de frais de joueur au milieu de terrain, afin de contenir du remplaçant d’Alexandre Golovine », a ajouté Khokhlov.

Les deux d’une balle dans la composition de la « Dynamo » a marqué le milieu de terrain Alexandre Ташаев. « Super! » – a déclaré Khokhlov en réponse à une demande d’évaluer son jeu.

Le deuxième match d’affilée raté l’attaquant Eugène de Markov, dont le « Dynamo » l’hiver de l’acquis de « Tosno ». « Il a récupéré d’une blessure, mais n’a pas pu pleinement d’aborder le jeu. Hier, il a été la formation de l’ensemble du groupe, mais encore une fois, a rencontré un petit problème », a expliqué Khokhlov.