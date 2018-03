« Кинотавре », se tiendra le concours du premier film

© Viacheslav Prokofiev/TASS

MOSCOU, le 28 février. /TASS/. Piscine Russe festival « Kinotavr » tiendra un nouveau concours « Kinotavr. Débuts », et d’augmenter leur durée d’un jour. À propos de ce mercredi le service de presse du festival.

« À partir de 2015 dans le festival participe à un nombre croissant de premiers rigidité, et cela vous permet de parler sur ce que la nouvelle génération de cinéastes sérieusement se déclare. En 2018 « Kinotavr » s’attend également à une quantité impressionnante de ses débuts. À cet égard, le comité d’organisation du festival a pris la décision de donner la priorité à leurs auteurs de plus d’attention, d’améliorer le statut et de recueillir les auto programme compétitif « Kinotavr. Ses débuts », a rapporté le service de presse du festival.

29 « Kinotavr », traditionnellement, se tiendra à Sotchi, du 2 au 10 juin 2018 – par conséquent, la durée du festival augmenter d’un jour. Les principales projections de nouveau dans le théâtre de l’Hiver.

À partir de cette année simplifié le dépôt de la candidature du film dans le programme, il est désormais possible de le faire en remplissant un unique formulaire électronique sur le site du festival. En outre, en raison du grand nombre de candidatures de films, qui prétend être l’inclusion dans le programme de concours long-métrage de cinéma et dans le programme compétitif « Kinotavr. Le court-métrage », doivent être soumises au plus tard le 1er avril 2018.

« Kinotavr » aura lieu avec le soutien de la Fondation pour promouvoir le développement de l’art contemporain RuArts et du Ministère de la culture de la Fédération de russie.