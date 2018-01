Kirienko, a présenté le concours « les Meilleures pratiques de mentorat »

MOSCOU, le 16 janvier. /TASS/. Le premier chef adjoint de l’Administration présidentielle russe, Sergueï Kirienko, a présenté mardi à la conférence de presse TASS concours « Meilleures pratiques de mentorat », un projet de plate-forme « de la Russie – le pays des opportunités. »

Il a souligné que le projet est un concours complémentaire à la plate-forme. « Le projet de l’ASI par les tuteurs est importante complémentaire de la partie, sans laquelle d’autres projets [boîte de réception dans la plate-forme « la Russie est un pays d’opportunités »] ne fonctionnent pas », a – t-il ajouté.

À son tour, le directeur gnral ASI Svetlana Чупшева a précisé que l’acceptation des demandes a commencé le 16 janvier. Elle a ajouté que le concours aura lieu dans cinq catégories: l’encadrement de la production, le mentorat d’affaires et de l’entreprenariat, de mentorat dans le domaine social, ainsi que le mentorat dans l’éducation et кружковом mouvement. Une nomination pour « les Enfants apprennent des enfants », où les mentors jouent les enfants.

En outre, dans la compétition réclamé deux autres nominations « , le Mentor de l’année » et « Chef de l’année » pour les chefs d’entreprises qui travaillent plus de 5 mille employés, a précisé le chef de l’ASI.

Selon elle, de la remise des prix aura lieu le 14 février, dans le cadre du forum « Mentor », qui se tiendra à MOSCOU. Чупшева a précisé que le vaincu peut compter sur les prix: pour la première place – 300 mille roubles, la deuxième place de 200 mille roubles et le troisième 100 mille roubles.

Postuler à un concours sur le site du projet.

La plate-forme « la Russie est un pays d’opportunités »

« Les dirigeants de la Russie » et les « Meilleures pratiques de mentorat » – les projets de plate-forme ouverte « la Russie est un pays d’opportunités », dont la mise en œuvre a commencé avec les instructions du président de la Russie Vladimir Poutine de créer sociaux les ascenseurs. La plate-forme effectue la sélection, l’expertise et l’appui à des projets, pour des gestionnaires, des entrepreneurs, des jeunes professionnels, des bénévoles et des élèves. Actuellement, la plate-forme rassemble les 14 projets pour les participants de tous les âges, y compris les concours pour les gestionnaires « les Dirigeants de la Russie », les jeux olympiques « Je suis un professionnel », le concours « Russe le mouvement des élèves (РДШ) – la zone de gestion ». Encore près de cinq autres projets sont en phase de maturation.

« Les dirigeants de la Russie » – il est ouvert un concours pour les cadres de la nouvelle génération. Il est organisé par l’Administration présidentielle de la fédération de RUSSIE et l’école Supérieure de gestion publique РАНХиГС dans le cadre de l’exécution de la commission de Vladimir Poutine.

Participer au concours de tous les citoyens de la fédération de RUSSIE jusqu’à 50 ans, ayant la gestion de l’expérience. Les finalistes du concours recevront des subventions d’un montant de 1 million de roubles (elle a été calculée à partir d’estimation des coûts du programme « Master of business administration » (MBA, Master of business administration), qui pourraient les utiliser pour la formation continue.

La finale du concours aura lieu du 7 au 10 février sur la base d’un « Sirius » à Sotchi.

Les gagnants attend année de carrière personnelle de consultation, de dirigeants de grandes entreprises et de grands hommes d’etat, parmi eux, le chef de l’Administration présidentielle de la Russie Anton Вайно et son premier adjoint, Sergueï Kirienko, assistant du président de la fédération de RUSSIE Andreï Beloussov, le premier vice-premier ministre Igor Chouvalov, les ministres Sergueï Choïgou, Anton Jeudi, Sergueï Lavrov, le président du RSPP Alexandre Chokhine, ainsi que les membres du bureau du conseil d’administration de RSPP: chef des chemins de fer Oleg Déficiences, président du conseil d’administration du groupe Renova Viktor Vekselberg, président du conseil d’administration de la banque VTB Andreï Kostin, le directeur général du réseau de détail « Aimant » Sergey Galicki et les autres.