Klimenko estime suffisante l’exigence de Roskomnadzor bloquer Telegram immédiatement après le procès

MOSCOU, le 12 avril. /TASS/. Le conseiller du président de la fédération de RUSSIE sur les questions de développement de l’internet Herman Klimenko estime que l’obligation de Roskomnadzor de bloquer immédiatement Telegram après l’adoption par le tribunal de la décision des est adéquate réparation ordonnée par la justice.

Roskomnadzor a déposé jeudi une demande de suspension immédiate, Telegram en Russie, dans le cas d’une décision positive de l’affaire. L’examen de l’affaire fixée au vendredi 13 avril.

« Roskomnadzor nécessite de bloquer Telegram comme les romancières de l’affaire. Cette mesure s’applique lorsque vous devez arrêter durant un crime, et il y a des raisons de croire que le défendeur ne sera pas de bonne foi être à la réunion et sera au maximum de tirer. Déjà maintenant on le voit, cette tactique de retarder le processus a été choisi [le fondateur de Telegram Paul] Dourov, et la position de Roskomnadzor, à mon avis, tout à fait suffisant », a déclaré Klimenko TASS.

Procédure de blocage

La procédure de blocage de la messagerie instantanée est définie dans la loi N149-FZ « Sur l’information, les technologies de l’information et sur la protection des données. En vertu de cette loi, sur la base de l’entrée en vigueur de la décision de la cour de blocage du Roskomnadzor apporte des noms de domaine et les adresses IP des sites dans le registre interdite de l’information. Après cela, au cours de la journée, les opérateurs sont tenus de limiter l’accès à ces ressources. Dans le registre de Roskomnadzor peuvent frapper la maison du messager Telegram, avec laquelle vous pouvez accéder à la version web de la messagerie instantanée, ainsi qu’un certain nombre de techniques d’adresses IP du messager.

Ce faisant, la loi sur l’information, indique que la base de l’inscription au registre peut être, notamment, l’entrée en vigueur de la décision de la cour. Selon le code civil de la fédération de RUSSIE, décision de la cour entrent en vigueur après l’expiration du délai de recours (si elles n’ont pas été l’objet d’un recours). Si même a été déposée par l’appel, entrer en vigueur, la décision peut seulement après sa confirmation par la cour d’appel. Sur l’appel d’une décision de blocage est donné trois mois à compter de son acceptation, et si la solution de blocage sera prise le 13 avril, puis entrer en vigueur dans le milieu de l’été.

« Roskomnadzor est d’agir dans le cadre actuel de la législation et des normes en vigueur. De même, comme avec n’importe quel autre service, soumis à une restriction d’accès », rapporte TASS le service de presse de l’office, en commentant la procédure possible de verrouillage Telegram. Dans le cadre de la préparation avant le procès sur cette demande dans Таганском la cour, le représentant de Roskomnadzor a déposé une requête à l’exécution immédiate de la décision judiciaire sur le blocage des Telegram.

Un autre élément de blocage Telegram – la suppression des applications messager de russie, les magasins d’applications PlayMarket et AppStore. Le chef de l’industrie de l’information-analytique de l’agence Telecom Daily Denis Morceaux de TASS a expliqué que Roskomnadzor enverra une copie de la décision de la cour n’est pas seulement aux opérateurs, mais aussi les sociétés Google et Apple. Le directeur des projets stratégiques de l’Institut des recherches sur internet, Irina Левова a observé que si l’application est déjà installée sur le smartphone, il est tout de même de poursuivre son travail, mais peuvent avoir des problèmes avec les mises à jour.

Les morceaux de estime que, le vendredi est peu probable que la peine d'attendre blocage, surtout si Telegram émet l'appel. Cependant, Dourov a interdit à ses avocats de participer désigné le 13 avril de la procédure judiciaire, ce qui complique la possibilité de prédire, dit-il.



