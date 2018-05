Klimov estime que les états-UNIS ne sont pas intéressés dans le retrait des tensions dans la péninsule Coréenne

Le vice-président du comité du Conseil de la Fédération de russie ministère des affaires étrangères Andreï Klimov

© Valery Шарифулин/TASS

TOKYO, le 25 mai. /TASS/. Les états-UNIS dans le plan stratégique mondial ne sont pas intéressés à la levée des tensions sur la péninsule Coréenne. Cette opinion a exprimé vendredi aux journalistes le vice-président du comité du Conseil de la Fédération des affaires étrangères Andreï Klimov, en visite à Tokyo.

Voir aussi







Pourquoi Trump a annulé la réunion avec Kim



« À Washington, au niveau mondial concernant le plan stratégique n’étaient pas intéressés [dans la réduction des tensions] ni [Barack] Obama, ni Obama, ni maintenant. Tout retrait d’une réelle tension sur la péninsule Coréenne, le retire de la motivation dans le placement des bases militaires américaines au Japon et en Corée du Sud », a – t-il déclaré, en commentant l’annulation d’un sommet entre le président AMÉRICAIN Donald Trump et le leader de la RPDC Kim Jong Ыном.

Klimov a souligné que dans le cas de la normalisation de la situation sur la péninsule Coréenne, de la « les américains perd la possibilité de contrôler avec ces bases, beaucoup de grandes surfaces, et notamment la Russie et la Chine », l’affaire va bien au-delà de la situation sur la péninsule Coréenne. En parlant directement sur l’annulation du sommet, qui a dû subir le 12 juin à Singapour, Klimov a exprimé l’opinion que son abolition est devenue médiatique dans le plan d’une plus grande sensation que si la rencontre des dirigeants des deux pays vraiment aurait lieu.

Plus tôt jeudi le service de presse de la maison Blanche a rendu public le message de Trump, Kim Jong-un, dans lequel le président des états-UNIS a informé le leader de la RPDC qu’a pris la décision de refuser de participer à планировавшейся le 12 juin une réunion bilatérale à Singapour.