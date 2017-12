MOSCOU, le 22 décembre. /TASS/. L’un des plus importants totaux syrienne opération de la Russie a été une démonstration de la qualité de l’armée – le respect pour les soldats. Cette opinion a été exprimée par le premier vice-président du comité du Conseil de la Fédération de sécurité et de défense Franz Клинцевич.

« Je ne suis pas un discours sur la haute performance de nos opérations militaires en Syrie, раздавивших deux avec une petite année de plus le groupe terroriste. Il ya encore des choses plus importantes. République, l’opération a démontré une nouvelle qualité d’aujourd’hui l’armée russe, aide à distinguer de l’armée soviétique, de respect pour le personnel, chaque soldat, à chaque vie humaine », – cite le sénateur son service de presse.

Selon lui, le rapport безвозвратных pertes des combattants et les militaires russes en Syrie peut être évaluée comme 1507 à un. « Et cette relation ni une grave guerre ne savait pas encore. Nous nous inclinons devant nos compatriotes, perdus comme des héros en Syrie, nous n’oublierons jamais. Mais l’opération en Syrie – c’est une véritable guerre, et la guerre, comme l’a écrit Okoudjava, et la vérité tirer », dit – il.

Клинцевич, lui-même membre des hostilités en Afghanistan, a fait remarquer que, souvent, les soldats y sont morts « juste dépensé ». « En Syrie, il n’y avait aucun de ces cas, aucun », a souligné le sénateur.

Plus tôt, le ministre russe de la défense Sergueï Choïgou a déclaré que plus de 48 milliers de militaires de la fédération de RUSSIE ont acquis de l’expérience en Syrie, dont plus de 14 mille marqués de l’état. Seulement le temps de l’opération a été détruit plus de 60 milliers de combattants.