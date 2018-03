Le président du comité du Conseil de la Fédération de la fédération de RUSSIE en vertu du droit constitutionnel et d’édification nationale André Клишас

© Stanislas;/TASS

MOSCOU, 1er mars. /TASS/. La russie peut prendre une décision sur la dénonciation de la convention Européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si les organes du Conseil de l’Europe (CE) n’est pas à revoir l’attitude de la fédération de parlementaire et ne s’arrête pas à la discrimination. Ce sujet TASS a déclaré jeudi le chef du comité du Conseil de la Fédération de la législation constitutionnelle et госстроительству André Клишас.

« Si illégaux discriminatoires envers la Russie de l’action des différents organes du Conseil de l’Europe continueront à, ce sens de la trouver dans cette organisation ne sera évidemment pas. Je connais beaucoup de collègues qui défendent le même point de vue », a dit Клишас.

Il a noté que, dès 2018, doit être résolu le problème avec la restauration des droits de la délégation russe dans tous les organes du Conseil de l’Europe. « Depuis assez longtemps, nous souffrons de cette situation. Je pense que cette année, la question doit être résolue avec la restauration de notre délégation. Si non, alors il fera l’objet d’une discussion spéciale », a ajouté le sénateur.

Lors de cette Клишас a indiqué qu’il estime pertinente la question de la sortie de la convention, il a souligné que la Russie était prête à travailler dans le Conseil de l’Europe. « Nous respectons toutes les dispositions de la convention Européenne. Nous avons parfois des problèmes avec l’exécution de plusieurs choses seulement en raison de ce qui se passe de l’interprétation extensive des dispositions de la convention. Et si elle est en contradiction avec notre ordre constitutionnel, alors nous avons des problèmes », – a dit le chef du comité de la SF.

Cependant, comme l’a souligné le sénateur, il est résolu par la situation, et la cour Constitutionnelle de la fédération de RUSSIE a clairement tracé les solutions possibles à ces contradictions. « Mais politiquement ангажированные de la décision, plus la discrimination pour des motifs politiques, notamment de la délégation russe, a déclaré que certaines assez influents à aujourd’hui, la force du Conseil de l’Europe essaient de nous de cette organisation pousser », a ajouté Клишас.

Auparavant, les MÉDIAS citant des sources ont rapporté que les autorités russes étudient la possibilité d’une dénonciation de la convention Européenne des droits de l’homme et de la cessation de la coopération avec la cour Européenne des droits de l’homme, si антироссийская ligne de la décision de la cour ne sera pas ajustée.