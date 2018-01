Kobzon estime que la personne sur la scène ne peut pas prendre la place de Ludmila Сенчиной

Joseph Kobzon

MOSCOU, le 25 janvier. /TASS/. Une place sur la scène de l’artiste populaire de Russie Ludmila Сенчиной, décédée à Saint-Pétersbourg, à 68 ans, il est peu probable à quelqu’un de prendre. Une telle opinion dans une interview avec TASS a exprimé l’artiste du peuple de l’URSS Joseph Kobzon.

« Maintenant, beaucoup de couleurs, de beaux artistes sur scène, et c’est le genre de Cendrillon, quelle a été Ludmila Petrovna, malheureusement, non. Je suis désolé, qu’une de mes collègue nous a quitté, parce que sa place, personne n’a pris, et je ne pense pas que, bientôt, prendra », a déclaré Kobzon.

Le secret de son succès, selon le chanteur, a été original dans le timbre de la voix, « personne n’est semblable ». « Elle est très aimée comme à Saint-Pétersbourg et dans tout le pays. Elle a beaucoup voyagé [tournée] et le calme de la malade, tranquillement partait de cette vie », dit-il.

Kobzon est souvenu d’un collègue comme « brillant, une belle chanteuse, qui se livrait nous ses « croyez-moi, au moins le vérifier » (mot qui commence par la chanson « Cendrillon », qui est devenu populaire dans l’exécution de Ludmila Сенчиной – env. TASS) ».

À son tour, artiste du peuple de la RSFSR, le Lion Leshchenko appelé Ludmila Сенчину voix de l’époque, dont le soin est devenu une grande perte pour l’art autochtone.

« C’est un triste événement, qui touche non seulement les simples auditeurs, de ses fans, mais les gens qui comprennent que c’est une grande perte pour notre pop art. Et pas seulement de pop – elle a joué dans des films, озвучивала de différentes sortes de spectacles et de films », a déclaré Leshchenko.

Le chanteur a avoué qu’pris des nouvelles comme une perte personnelle. « Nous avons avec elle beaucoup tourné ensemble, donc pour moi c’est une vraie tristesse et le deuil. J’espère que nous allons stocker dans la mémoire de son léger de l’image – l’image de l’homme, qui énonce notre époque, qui a été parfaitement respectable, propre, lumineux, joyeux », dit – il.

Selon Leshchenko, chansons Сенчиной « portait en soi quelque chose de léger, propre, véritable, sincère – ce qui est propre au peuple russe ». « Elle a été la chanteuse du peuple, et le peuple l’aimait », a souligné l’artiste.

« Pleurons très. Je suis aujourd’hui à la fois, saint-Pétersbourg, et je suis particulièrement triste, c’est que quelque part près disparu de la vie de l’homme, qui était non seulement un collègue, mais de l’autre, l’âme soeur », a conclu le il.

D’autres collègues Сенчиной de création de l’atelier a été aussi appelé irréparable perte de son retrait de la vie. Elle a été « propre, lumineux de la personnalité », qui était un étranger « artistique pathos », soulignent-ils.

« C’est une très grande perte pour tous ses admirateurs. Parti Edik Gil et voici la trace Людочка [Сенчина]. Ce sont deux grandes personnalités qui, comme les rayons, éclairaient notre ville ses talents. Людочка – en particulier, il a été pure, la personnalité », dit – TASS, l’artiste du peuple de l’URSS, Edita et a transmis ses sincères condoléances à son mari, fils de, famille, amis, et tous ceux qui ont aimé Ludmila Сенчину.

Пьехе et Сенчиной plus d’une fois l’occasion d’agir dans certains programmes, pour représenter la ville au delà des frontières. Edita avec la chaleur se souvient que l’été 2017 Ludmila Сенчина a son 80 e anniversaire. « C’était en juillet. Людочка était en pleine santé. Rien ne présageait sa disparition », dit – Peha.

Le musicien, le compositeur Vladimir Presniakov (senior) a admis que la nouvelle de la disparition de Lyudmila Сенчиной est devenu pour lui une « étonnante nouvelles ». « Vous ne voulez pas y croire », dit – TASS musicien.