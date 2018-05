MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. Le chef du comité du Conseil de la Fédération des affaires étrangères Konstantin Kossatchev a appelé présomptueux perforation de ses intérêts, le président des états-UNIS Donald Trump de conclure un nouveau, bon, honnête [nucléaire] accord » avec l’Iran, au lieu de l’accord, lequel est de Washington.

Auparavant, prenant la parole devant ses partisans dans l’état de l’Indiana, Trump a déclaré que les états-UNIS s’attendent à conclure un accord avec l’Iran une nouvelle affaire après que Washington a décidé de cesser d’effectuer Commun un plan d’action global (СВПД) sur le programme nucléaire iranien. Ainsi, il a exprimé l’espoir que les parties parviennent à conclure une nouvelle, un bon, un traitement équitable, ce qui serait le mieux pour l’Iran ».

« Il est absolument autoritaire le comportement d’un pays qui utilise leurs droits économiques et autres avantages dans le monde pour бесцеремонного d’enfoncement de sa position et de ses intérêts. Les etats-UNIS sont en train de perdre le statut de responsable et de commandement joueur international et se transforment en mondial maître-chanteur et contrevenant ordre mondial », a écrit lundi à moscou le vendredi sur sa page Facebook, en supposant que l’Iran, probablement, ne sera pas « divisé » accord avec les états-UNIS dans la situation la plus raisonnable serait de respecter les conditions de l’ancien accord multilatéral, « qu’il recevra le soutien non seulement de la Russie et de la Chine, mais aussi des européens, qui sont maintenant aussi essayer d’imposer brutalement américaine sur la ligne.

« Trump partout veut regarder rapide gagnant – ce qu’on dit, la communauté internationale des années ne pouvait pas résoudre les syriens, les iraniens, les coréens et d’autres problèmes, et il est venu, припугнул, et tout le monde a commencé à se produire. Comme disent les spécialistes, ces manières, il a suivi et dans l’entreprise: mettre la pression et d’intimider, de contraindre un partenaire à accepter ses conditions », a déclaré le sénateur.

Ce faisant, il a souligné que la politique n’est pas une entreprise, et ici « une bonne affaire » n’est pas quelqu’un recto de la victoire, et le résultat de la coordination des intérêts très différents joueurs. « C’est dans ce sens, le modèle était dans le même accord sur l’Iran, dont Trump vient de sortir des états-UNIS. Et maintenant, je pense exactement la Russie ne soutiendra pas la traduction d’une situation en voie bilatérale. Il est temps, enfin, même les plus проамерикански configuré décideurs politiques à comprendre que dans le monde aujourd’hui, le principal problème – n’est pas l’Iran de son programme nucléaire, et l’Amérique avec Trump », a déclaré lundi à moscou.

« D’abandonner les grandes réalisations des années passées dans l’espoir que le président des états-UNIS de se calmer, il serait extrêmement naïf. Votre криминально-cow-boy avec une approche qu’il présentera à chaque fois ne sera pas obtenir de la rsistance de la communauté internationale », a ajouté le chef du comité international de Совфеда.