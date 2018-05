Kossatchev a déclaré que n’a pu participer à la réunion de l’Assemblée générale de l’ONU à cause des sanctions

Le chef du comité du Conseil de la Fédération des affaires étrangères Konstantin Kossatchev

MOSCOU, 28 mai. /TASS/. Le chef du comité du Conseil de la Fédération des affaires étrangères Konstantin Kossatchev a déclaré que n’a pu participer à l’Assemblée générale des NATIONS unies après l’incorporation dans санкционные listes des états-UNIS.

« Après que j’ai été inclus dans санкционные les listes des états-UNIS au début d’avril, deux semaines plus tard, le Département d’état des états-UNIS a annulé agissant et l’entièreté de mon passeport annuel d’un visa pour participer aux activités de l’ONU sur le territoire des états-UNIS », a déclaré lundi à moscou lors de la réunion du comité de dimanche à lundi.

Selon lui, c’est une américaine de visa avec le cachet de l’ONU. « Ce visa a été annulé, que ne m’a permis de participer à l’Assemblée générale des NATIONS unies le 22 mai », a ajouté Kossatchev.

Le sénateur a raconté qu’après avoir obtenu la première note du département d’etat sur l’annulation du visa du ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE a envoyé une demande supplémentaire aux autorités américaines afin de régulariser un visa pour participer à la réunion de l’Assemblée générale de l’ONU. « Je n’ai pas reçu aucune rétroaction. Est-ce que je comprends que cette demande supplémentaire, la partie américaine n’a pas répondu », a demandé lundi à moscou, en s’adressant au directeur de l’Amérique du Nord → George Borisenko, ayant participé à la réunion du comité.

À son tour, le diplomate a confirmé que la RUSSIE a immédiatement envoyé à l’ambassade des états-UNIS une note demandant de confirmer la possibilité d’émettre des Косачеву d’un tel visa. « Aucune réponse du côté des américains, n’a pas été suivie. Lorsque nous avons essayé de tester afin de vérifier s’ils sont prêts à délivrer ce visa, chez eux, tout se résume à ce que le besoin de re-déposer des documents, alors ils commencent à examiner les documents et la possibilité de la délivrance d’un visa », a déclaré Sain.

Kossatchev a appelé la défaillance de cette pratique, qui a commencé à appliquer des états-UNIS, distribuant ses sanctions sur les activités des organisations internationales sur son territoire, en particulier sur les activités des NATIONS unies. « Ainsi ils violent leurs propres obligations envers l’Organisation Des Nations unies, comme un pays qui a accueilli le siège de l’ONU », – a souligné le chef du comité international de Совфеда.

Le cinquième sommet des orateurs des pays de l’union Interparlementaire

Il a également dit que l’union Interparlementaire (UIP) a discuté les perspectives de la cinquième sommet des orateurs des pays de l’UIP en 2020 (quatrième tel le sommet a eu lieu en 2015 aux états-UNIS). La « solution finale n’est pas encore prise, mais il y a très répandue, que faire de ce sommet sur le territoire des états-UNIS ne devrait pas être. Tous enclins à trouver un pays qui n’applique pas les sanctions et qui serait le lieu de la tenue d’un tel événement, avec la participation de tous, sans exception, des chefs des parlements », a déclaré lundi à moscou.

En outre, le chef du comité international de Совфеда a informé les participants de la réunion, qui a envoyé une demande officielle au comité pour la protection des droits des parlementaires de l’union Interparlementaire. « A envoyé n’est pas seulement en son propre nom, mais au nom de tous les parlementaires russes demandé au comité de décider sur le fond, dans la mesure des sanctions américaines contre des parlementaires violent les politiques, tout comme les humains, les droits des parlementaires. Attendons maintenant l’examen officiel de la circulation », a déclaré le sénateur.

Le 6 avril, le gouvernement américain a augmenté ses санкционные listes, concernant la Russie, en incorporant dans 38 des personnes physiques et morales, y compris détenant des portefeuilles ministériels et équivalents à eux des postes, ainsi que les grands entrepreneurs. Dans la liste parmi d’autres tombés à l’Hôtel et le sénateur Suleiman Kerimov.