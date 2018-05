Kossatchev espère que la journée Internationale du parlementarisme sera significatif pour la société

MOSCOU, 23 mai. /TASS/. Le chef du comité du Conseil de la Fédération des affaires étrangères Konstantin Kossatchev compte, établi à la veille de l’assemblée aussitôt de l’Organisation Des Nations unies (ONU) la journée Internationale du parlementarisme sera l’événement le plus important pour la société et contribuera à promouvoir le parlementarisme.

Lors de la réunion de l’Assemblée Générale de l’ONU consacrée à la coopération entre l’organisation mondiale et l’union Interparlementaire (UIP), mardi, une résolution a été adoptée, объявляющая 30 juin journée Internationale du parlementarisme, et encourage tous les états et les organisations de la célébrer. En outre, le document souligne que l’union Interparlementaire passer la « conférence mondiale sur le dialogue interreligieux et межэтническому le dialogue » avec la participation des chefs d’états et des représentants des religions du monde. La russie est entrée dans un certain nombre de co-auteurs de la résolution avec l’Argentine, le royaume-uni, l’Italie, la Lettonie et la Turquie.

« En revenant au 30 juin, date à laquelle il sera possible de célébrer depuis cette année, je voudrais bien que cette journée a été un événement important non seulement pour la société des parlementaires du monde. Beaucoup plus important de l’utiliser comme une excuse pour en savoir plus sur ce qu’est le parlement et comment il fonctionne, et pas seulement chez nous, mais dans d’autres pays. En d’autres termes, de vulgariser le parlementarisme, en fin de compte utiliser ces connaissances pour le bénéfice de l’éducation civique pour les générations futures », a écrit lundi à moscou mercredi, dans son blog sur le site du Conseil de la Fédération.

Le sénateur dit que la date de l’institution de la fête n’a pas été choisi par hasard. Le 30 juin 1889 – le point de départ de la création de « l’unique parlementaire de l’organisation, les survivants de deux centenaires de l’étranger, les deux guerres mondiales et une froide ». « Encore au xixe siècle, cette journée s’est tenue à Paris la première conférence internationale de l’union Interparlementaire, les protagonistes sont le français Frédéric Passy et de l’anglais William Kremer. Les deux, d’ailleurs, puis dans les différentes années recevront le prix Nobel de la paix, et de Passy en raison de leurs activités en général deviendra le premier lauréat (avec Henri Дюнаном et ses International de la Croix-Rouge) » – a rappelé à l’Hôtel.

La conférence mondiale sur le dialogue interreligieux

Il a souligné que l’assemblée aussitôt adoptée la résolution d’une des initiatives importantes. La deuxième – la proposition de la conférence Mondiale sur le dialogue interreligieux et межэтническому le dialogue.

« Dans la résolution de l’Assemblée générale de inclus la proposition de la conférence Mondiale sur le dialogue interreligieux et межэтническому le dialogue, qui a été la participation de chefs d’état, des parlementaires et des représentants des religions du monde, que l’on appelle le bilan, de Saint-Pétersbourg de la déclaration 137-session de l’assemblée. Cette initiative est la première fois exprimées dans le discours du président du Conseil de la Fédération Valentina Ivanovna Matvienko, et maintenant ce point dans la résolution nous permettra de continuer à travailler sur l’organisation de ce monde événement significatif déjà avec l’approbation de l’ONU et la connectivité des organisations du système », a noté le chef du comité international de Совфеда.