MOSCOU, le 22 décembre. /TASS/. Les résultats des élections législatives en Catalogne ne changent pas radicalement la situation, parce que personne, y compris les gagnants ne sait que faire. Cette opinion a exprimé vendredi le chef du comité du Conseil de la Fédération des affaires étrangères Konstantin Kossatchev.

En Catalogne, jeudi passé des élections législatives, la décision sur le vote et le gouvernement de l’Espagne à la fin d’octobre dans le cadre de la plus grande démocratique de l’histoire du pays de la crise, qui a éclaté après la proclamation par le parlement de la Catalogne, de l’indépendance de l’Espagne. Après le dépouillement de près de 99% des protocoles de trois forces politiques, prenant en charge l’indépendance, en somme, remporte la majorité absolue au parlement.

« Les élections en Catalogne ont été totalement prévisible du point de vue de l’attention à lui à l’intérieur (d’où le record de participation) et à l’extérieur. Et ils étaient absolument imprévisibles du point de vue de l’exode. La grande majorité des prévisions donnait un tirage au sort, qui se reproduisait l’impasse », a écrit lundi à moscou sur sa page Facebook.

Selon les résultats de l’élection des partisans de l’indépendance ont assez de la victoire convaincante, « mais l’impasse reste, parce que personne, y compris les gagnants, ne sait que faire », a souligné le sénateur. « La constitution de l’Espagne séparatisme ne tolère pas, et maintenant catalan parlementaire à la plupart des choix douloureux entre la démocratie (l’expression de la volonté des électeurs n’est pas négociable) et la primauté du droit, qui est sur le côté de l’intégrité territoriale du pays », a déclaré lundi à moscou.

Selon lui, le vote en Catalogne, c’est encore et explicite pour le coup de l’Ue, « comparable à celle de la douleur et de Brexit, avec l’actuelle фрондой de la Pologne ». « À Bruxelles, emporté jeux sur les thèmes de la sacré » droit des peuples à l’autodétermination du Kosovo avec la négation même du droit du peuple de la Crimée, ils ont dit beaucoup de choses sur les droits des minorités dans toute la Belgique et même en Ukraine, en ignorant n’est pas moins aiguë de la situation en Lettonie et en Estonie, ils sont empêtrés dans les normes et les valeurs. Et maintenant l’Union européenne, et pas seulement en Espagne, aussi, ce sera difficile », estime le parlementaire.

« Je constate c’est sans la moindre jubilation, la situation est vraiment très difficile. Et c’est le cas lorsque « евродемократам » doit être pas mal à demander de l’expérience de la Russie, научившейся brillamment résoudre le problème de la conservation de la diversité ethnique et culturelle, le respect des droits de régions et harmonieux fédéré de la construction, excluant la renaissance du séparatisme, strictement dans le cadre de la Constitution en vigueur [de la fédération de RUSSIE] et uniquement par des moyens pacifiques politique », a – t-il ajouté.