MOSCOU, 1er mars. /TASS/. Démonstration vidéo le plus récent des systèmes d’armes dans le cadre d’un message du président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine à l’assemblée Fédérale le fera réfléchir ceux qui réfléchit à la possibilité d’attaquer la Russie.

Une telle opinion a été exprimée par le chef du comité de Совфеда des affaires étrangères Konstantin Kossatchev.

« L’impressionnante de la copie de fichiers le plus récent des systèmes d’armes dans la salle du Manège doit, je crois, laisser refroidir les esprits de tous ceux qui sont sérieusement réfléchit à la possibilité d’appliquer безнаказанный le coup de la Russie: la réponse sera, et fracassant, c’est pourquoi cette option est préférable de retirer des calculs, même les plus grandes puissances », a écrit lundi à moscou sur sa page Facebook, en commentant le message du président.

Ce faisant, le sénateur a souligné qu’il s’agit d’inciter les partenaires de la fédération de RUSSIE aux négociations. « La russie ne fait pas peur, et présente des arguments pour être entendus. Ne pas provoquer et inciter à un agresseur potentiel. Croissante de la puissance militaire de la Russie – c’est un facteur de la stabilité internationale », a déclaré lundi à moscou.

Il a ajouté que les efforts de la Russie visant à renforcer l’interaction avec la Chine, avec l’Inde dans le cadre de l’intégration eurasienne visent à renforcer la stabilité, plutôt que de former de nouveaux appels de quelqu’un d’autre. « Et ces efforts seront poursuivis. Une autre tâche nous международникам », – a dit le chef du comité international de Совфеда.