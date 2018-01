TOKYO, le 26 janvier. /TASS/. Le japon se démarque des pays de « seven » de favoriser le développement des relations avec la Russie et Moscou haut il apprécie, bien que cela n’implique que ce n’est pas toujours facile de donnée japonais à la direction. Ce sujet a déclaré vendredi le chef du comité du Conseil de la Fédération de la fédération de RUSSIE sur les affaires internationales Konstantin Kossatchev lors de la réunion avec le vice-ministre des affaires étrangères du Japon Manabu Horii.

« Nous allons certainement voir que le Japon est en partie le développement de la relation avec la Russie est très active, très dynamique et en ce sens se détache sur fond de pays « seven », qui est assez dur de sa politique russe formulent après les événements en Ukraine », – at-il dit. « Nous pouvons supposer que ce n’est pas toujours facile donnée à la direction du Japon, mais nous apprécions cette ligne, cette attitude et, bien sûr, prêt à soutenir, à tous égards, de la part de la russie », – a ajouté à l’Hôtel.

Toutefois, le chef du comité du Conseil de la Fédération de la fédération de RUSSIE ministère des affaires étrangères a souligné que pour la résolution de problèmes complexes dans les relations de deux pays, il ne suffit pas de volonté politique des dirigeants de la Russie et du Japon. « Pour ce faire, il doit exister correspondant du climat social, il doit y avoir de l’humeur dans la société, que ce soit au Japon ou en Russie, en faveur de la solution des problèmes », a souligné lundi à moscou.

Selon lui, « la formation d’un tel favorable du public du climat, de la perception de l’autre comme des pays partenaires, comme les pays – amis » et est une tâche urgente pour tous les types de contacts, y compris ceux de la parlementaire de la ligne.

Récemment, visiblement, a intensifié le dialogue entre Moscou et Tokyo à différents niveaux. La base pour le développement de la coopération économique est devenu un plan en huit points, proposé par le premier ministre japonais, Shinzo Abe, en mai dernier. Le document implique le renforcement des relations entre les deux pays dans le domaine de l’énergie, les petites et moyennes entreprises, de l’industrialisation de l’Extrême-Orient, de l’expansion de la base d’exportation. Il contient de l’offre et de renforcer la collaboration dans le domaine de la technologie de pointe, y compris l’énergie nucléaire et dans le domaine des humanités d’échanges.