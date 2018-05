Le chef du comité du Conseil de la Fédération des affaires étrangères Konstantin Kossatchev

© Sergey Савостьянов/TASS

MOSCOU, le 24 mai. /TASS/. Le renforcement de la persécution de Kiev à des journalistes, en tenant compte de l’aggravation de la situation dans le Donbass peut signifier la préparation de l’Ukraine à l’ampleur militaire de la provocation. Cette opinion a exprimé jeudi le chef du comité du Conseil de la Fédération des affaires étrangères Konstantin Kossatchev.

« Le renforcement de la persécution des alternatives провластным des MÉDIAS, couplé avec une forte aggravation de la situation sur le front dans le Donbass peut signifier rien d’autre que la formation à grande échelle militaire de la provocation. Lorsque le président [de l’Ukraine Piotr] Porochenko aussi à souligner que, disent-ils, américains Javelin en aucun cas « ne sera pas utilisé pour l’escalade du conflit dans le Donbass », c’est encore plus укрепляешься au contraire la conviction que quelque chose se prépare », écrit – il sur une page Facebook.

« Ratissage » dans le domaine de l’information

De l’avis de Kossatchev, il est tout à fait approprié le contexte pour ce genre de provocation militaire: la prochaine coupe du monde de football en Russie. « Nous nous souvenons tous que sa provocation en 2008, le leader géorgien [Michael] Saakachvili chronométré pour les jeux Olympiques de Beijing, et l’escalade des événements à Kiev, ont conduit à госперевороту, « résumer » juste pour les jeux Olympiques de Sotchi. Dans chaque cas, le calcul sur le fait que la Russie n’ose pas intervenir à cause de la imminents de l’image de la perte dans le rôle de « l’agresseur », a – t-il.

« Par conséquent, les ukrainiens de « ratissage » dans le domaine de l’information regarde avec anxiété: cela peut signifier de nouvelles tentatives de Kiev de faire sauter le processus de minsk et de résoudre un conflit interne à la force. Et satisfait de tout scénario: et la défaite de la résistance ЛНР et ДНР, de puissance et de réponse de la Russie, comme cela a été en Géorgie en 2008, quand l’agresseur ont rejeté en arrière au-delà de l’Ossétie du Sud », a poursuivi le Kossatchev.

Le député a précisé que la deuxième option est préférable, parce que le retour de régions où le nombre de victimes depuis le début de l’ATO (« opération antiterroriste », la soi-disant puissance de l’opération de Kiev dans le Donbass), et maintenant « d’une opération des forces de milliers, y compris les vieillards et les enfants, devenir un gros problème pour les « libérateurs ». « Quelque chose à faire preuve de « l’agression russe », il serait salutaire pour le régime de kiev, en particulier dans la perspective des élections présidentielles en Ukraine », a assuré le chef du comité international de Совфеда.

Le sénateur a déclaré que la répression dans le monde réel « officiel de Kiev a passé à репрессалиям dans le monde virtuel »: après la détention de la SSU glavred « RIA novosti Ukraine » Cyrille Wyszynski « ostensiblement absurde motifs » décidé de bloquer l’accès aux sites MIA « Russie aujourd’hui » et « RIA novosti l’Ukraine ».

« Sans aucun doute, les autorités de l’Ukraine continuent de « zachishchat » l’espace d’information de toute dissidence. Bien sûr, une telle ligne ils avaient tout ce temps, en justifiant grossière tentative d’assassinat sur la liberté de l’information демагогией à propos de « l’agression », a – yasuo.