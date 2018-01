Kossatchev: le succès dans la lutte contre le terrorisme est possible avec une large coopération internationale

Le président du Comité du Conseil de la Fédération des affaires étrangères Konstantin Kossatchev

© Stanislas;/TASS

HANOI, le 19 janvier. /TASS/. La menace du terrorisme dans l’espace de l’Asie-Pacifique est encore élevé, mais récemment, dans la lutte des progrès ont été accomplis. Ce sujet a déclaré le président du Comité du Conseil de la Fédération pour les affaires internationales Konstantin Kossatchev, s’exprimant, vendredi, lors d’une séance plénière consacrée aux questions de politique et de sécurité de passage à Hanoi de la 26e session de l’Asie-Pacifique du forum parlementaire (АТПФ).

« Récemment à cet égard des progrès ont été accomplis. Tout d’abord, il s’agit de relever les défis de la lutte contre des gangs armés terroristes en Syrie. Cela a permis de procéder à une conclusion russe forces aux points de leur base d’attache », – a dit le parlementaire.

Il a souligné que la lutte contre le terrorisme ne peut réussir qu’à condition d’une large coopération internationale. « Il devrait viser à éliminer les conditions propices à la propagation du terrorisme, de l’extrémisme et du radicalisme, dont la lutte à leur idéologie », – yasuo. Ce travail important d’impliquer des représentants de la société civile, les leaders religieux, d’autorité, les médias, les experts des cercles, dit-il.

Kossatchev a ajouté que le calcul que la fusée et des programmes nucléaires de la RPDC, vous pouvez arrêter exclusivement pression, vouée à l’échec et donc fiscal sous réserve aucune perspective. Selon le sénateur, pour la période écoulée depuis la précédente session АТПФ, la situation dans le domaine de la sécurité dans l’espace de l’Asie-Pacifique a continué d’être complexe et explosif, tout d’abord en raison de l’escalade de la tension autour de la péninsule Coréenne. « Récemment, ce problème s’est aggravée et en équilibre sur le bord d’un conflit à grande échelle », a déclaré lundi à moscou.

Il a indiqué que la fédération de RUSSIE, comme d’autres membres de la communauté mondiale, « n’acceptera pas de missiles nucléaires et des aventures de la RPDC et de violation flagrante des résolutions du Conseil de Sécurité des NATIONS unies ». Toutefois, le parlementaire a attiré l’attention sur l’inadmissibilité de faire monter la tension et de confrontation militaire avec les états-UNIS et de leurs alliés. « Il est particulièrement inquiétant de la mise en œuvre des plans des états-UNIS sur le placement des éléments du système de défense dans la région. Ces mesures peuvent avoir un impact très négatif sur la sécurité dans la région du pacifique », est convaincu le sénateur.

Kossatchev a également souligné que le règlement du problème de la péninsule Coréenne n’est possible que politico-diplomatiques. « Une bonne base pour cela est russo-chinoise feuille de route pour un règlement sur la péninsule Coréenne. Ce document vise à contribuer à la réduction progressive de la tension, la création d’un mécanisme de paix et de sécurité », a – t-il.

Selon le sénateur, les parlementaires russes sont configurés à travailler de manière constructive avec tous les états membres de la région Asie-Pacifique du forum parlementaire sur le renforcement de la paix et de la sécurité dans la région Asie-Pacifique.

« Nous sommes convaincus que l’architecture de la sécurité et de la coopération dans la région du pacifique doit reposer sur le principe de la primauté du droit international, l’indivisibilité de la sécurité, de l’attachement au règlement pacifique des différends, le non-usage de la force ou de la menace de la force », a déclaré lundi à moscou.

Selon lui, la partie russe est convaincu que le renforcement de la sécurité dans la région du pacifique doit être dues à une accumulation de volatile des capacités fermés politico-blocs. « Le renforcement de la sécurité doit se faire dans общерегиональном échelle, transparentes, équitables », a souligné le sénateur. À cet égard, il a souligné l’importance du dialogue sur l’architecture de sécurité dans la région du pacifique, qui a débuté dans le cadre de l’Asie de l’est, les sommets et est actuellement organisé sur le site du siège de l’Association des nations d’Asie du Sud-est de Jakarta.

Le chef du Comité de Совфеда des affaires étrangères a exprimé sa confiance que la diplomatie parlementaire est extrêmement populaire outil de la politique internationale, capable de contribuer efficacement à renforcer la confiance entre les états et à trouver des solutions de compromis aiguë des problèmes internationaux. « Cette année nous célébrons le 25e anniversaire de la fondation Asie-Pacifique du forum parlementaire. On peut raisonnablement dire qu’au cours de ces années, АТПФ est devenu efficace de jeux pour le dialogue parlementaire sur les questions d’actualité mondiale et le développement régional », a déclaré lundi à moscou.



La situation dans la péninsule Coréenne reste extrêmement tendue. En 2017, la RPDC a tenu 20 lancements de missiles balistiques. À leur tour, les états-UNIS et de ses alliés en permanence exercent dans la région de vastes exercices maritimes. Les parties échangent des durs, des déclarations, sans exclure aucune variante de l’évolution de la situation militaire.