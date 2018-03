Kossatchev: les relations entre Moscou et Séoul « est maintenant en phase avancée », mais de la percée de parler tôt

MOSCOU, le 5 mars. /TASS/. Le chef du comité du Conseil de la Fédération des affaires étrangères Konstantin Kossatchev estime prématuré de parler de la rupture dans les relations entre la Russie et la Corée du Sud et fait remarquer que la position de abstentions de Séoul, à антироссийских occidentaux sanctions pourrait être utilisé de manière plus productive.

« Nous savons que la République de Corée initialement n’a pas pris et ne participe pas au санкционной de la campagne de l’Ouest, à s’opposer à la Russie. Dans le même temps, constate que les possibilités qui crée une telle position de la Corée du Sud, jusqu’à ce que ne sont pas utilisés dans leur intégralité, et de parler de ce que dans nos relations sont percées, jusqu’à ce que le prématuré », a déclaré lundi à moscou lors de la rencontre avec le député de l’assemblée Nationale de la République de Corée, le chef bipartite du groupe de député pour la paix et la coopération en Asie du Nord-Chung Dong Yong.

Toutefois Kossatchev a ajouté que les relations entre la Russie et la Corée du Sud sont en phase avancée de son développement ».

« Je ne vais pas prétendre que nos approches aux problèmes actuels de l’ordre du monde partout la même, mais je suis convaincu que les intérêts coïncident. Cet intérêt pour le monde était sûr, stable, que ce n’était pas réciproque des menaces et n’était pas de risque de début de conflit, ce qui est particulièrement important compte tenu de la disponibilité générale pour nous, un voisin de la corée du nord », a noté le chef du comité international de Совфеда.

Au cours de la réunion Kossatchev a confirmé que la question de la sur la visite du président de la SF Valentina Matvienko en Corée du Sud. « Il reste à harmoniser confortables pour les parties délais », a déclaré le sénateur.