MOSCOU, 10 avril. /TASS/. Le chef du comité du Conseil de la Fédération des affaires étrangères Konstantin Kossatchev a exprimé l’opinion que les états-UNIS, en intervenant dans les affaires intérieures des autres pays, préparent le terrain pour frapper non seulement en Syrie, mais aussi sur l’ensemble du système de la sécurité internationale.

Lundi, lors de la réunion du Conseil de Sécurité de l’ONU, convoquée à la demande de la fédération de RUSSIE, les pays Occidentaux se sont empressés de se responsabiliser prétendument qui a eu lieu dans l’est, l’application de ces armes à la Russie, alors que Moscou insiste sur l’enquête avec la participation d’experts de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques. Le plus riche des états-UNIS auprès de l’ONU, Nikki Haley a exprimé la volonté de Washington de recourir à sens unique de la force des mesures contre les autorités de Damas, si le Conseil de Sécurité de l’ONU n’attirera pas les auteurs à la date prévue de l’emploi d’armes chimiques en Syrie.

« Certainement, les états-UNIS préparent le terrain pour frapper non seulement en Syrie, mais à travers tout le système actuel de la sécurité internationale, le Conseil de Sécurité des NATIONS unies dans sa base. Monstre hybride attaque sur tous les adversaires de l’Occident, qui comprend de l’information, diplomatiques, économiques et alimentation », a écrit lundi à moscou sur sa page Facebook mardi.

Il a dit que maintenant beaucoup d’attente de la réaction du président AMÉRICAIN Donald Trump, qui a déjà été annoncé « échelle de la décision sur la Syrie », n’excluant pas si ce militaire, et le plus riche des états-UNIS à l’ONU a également promis de réponses drastiques sur l’attaque chimique. « La clé à la position des états-UNIS – pour tous attendaient la réponse des états-UNIS, estimant tout à fait normal le fait que l’Amérique, en principe, doit donner des réponses sur ce qui se passe en dehors de son territoire. En fait, c’est anormal et le plus grand des facteurs de risque mondiaux », estime le sénateur.

De l’avis de Kossatchev, cette préparation du sol Washington vise à fixer elle-même l’Occident droit sur « réponses à toutes les actions dans le monde » et d’assurer le droit d’interpréter ces actions, à sa discrétion, au nom de toute l’humanité. Aussi de telles actions, selon le parlementaire, le but de discréditer le conseil de scurit de l’ONU, comme incapable de réagir rapidement aux aigus appels et de « présenter des adversaires de l’Occident comme le mal absolu, une sorte de race негуманоидного type, à laquelle ne s’appliquent pas les règles, les normes, les lois, n’ont pas besoin de preuve de leur mauvaise intention ».

« Continuellement les taux et дегуманизируя adversaires, l’Occident fait le seuil des possibilités réelles de conflits plus bas, et que la pensée de ces conflits, valide et familier. Et c’est extrêmement dangereux », a assuré à l’Hôtel.

Aussi, selon lui, est extrêmement dangereuse et le fait que l’Occident « est absolument недоговороспособным, à la différence même de la situation de la guerre froide ». « Il est en attente pour le sang et les défaites de leurs adversaires, et non pas des compromis et des accords sur les normes et les règles. Comme vous pouvez négocier avec самосвалом avec arrachés freins? » – a conclu le chef du comité international de Совфеда.