MOSCOU, 21 mai. /TASS/. Rapport de l’organe international de la Chambre des communes du parlement du royaume-Uni, qui est un appel aux autorités du pays d’introduire des sanctions supplémentaires contre les « associés avec le Kremlin de personnes », est une réponse à l’essor de Londres accusations de gonfler l’affaire Скрипаля. Cette opinion a été exprimée lundi le chef du comité du Conseil de la Fédération des affaires internationales Konstantin Kossatchev.

Le comité de la Chambre des communes sur les affaires internationales a publié sur le site internet du parlement lundi, un rapport intitulé « l’Or de Moscou: la russie, la corruption au royaume-Uni », qui a appelé les autorités du royaume à d’autres sanctions liées au Kremlin de personnes ».

« Publié par le comité international de la Chambre des communes du parlement britannique en rapport avec le titre pathétique « de Moscou or: fédération de la corruption au royaume-Uni » est avant tout une réponse à l’augmentation des charges à l’adresse de Londres que le gonfler l’hystérie autour de l’affaire de Скрипаля, a appelé à la solidarité des alliés, lui-même très à l’aise prend des capitaux et de leurs détenteurs, de la Russie », a écrit lundi à moscou sur sa page Facebook.

« Par conséquent, les auteurs du rapport покаянно reconnaissent que, disent-ils, la grande-Bretagne des années n’a pas pris suffisamment de mesures pour arrêter le flux de l’argent sale de la Russie. Mais maintenant, bien sûr, tout sera différent, car l’argent russe ni peu ni beaucoup ont des conséquences pour la sécurité nationale », a – t-il ajouté.

Le sénateur a rappelé que, dès le mois de mars sur les auditions parlementaires sur ce sujet, les participants sont très sceptiques ont apprécié la volonté du gouvernement de lutter avec l’étranger de l’argent sale, en déclarant qu’au cours des 20 dernières années et plus dans le système ont été téléchargées par des centaines de milliards de dollars, ils ont été investis, et nul n’est à partir de là, de la retirer. « Et il s’agit de différents pays, à laquelle près de Londres généralement des réclamations au sujet d’origine douteuse allant de là, de l’argent », a déclaré lundi à moscou.

Il estime que la campagne de lutte contre les étrangers de l’argent, construite sur le désir de la grande-Bretagne améliorer sa réputation de pays pour le blanchiment de capitaux criminels, pourrait lui porter préjudice par l’état à des conditions confortables pour les entreprises, puisque sous la main peuvent entrer et tout à fait légitimes des capitaux et des investissements, « tout simplement parce que quelqu’un n’aime pas le pays d’origine ».

« Naturellement, l’argent trouveront des solutions de rechange acceptables, mais Londres a plus à perdre qu’à gagner. Toutefois, il est clair qu’actuellement, la politique domine l’économie et les autorités britanniques sont passés en mode « Trump »: prêt à faire du mal à eux-mêmes, juste pour se défendre de l’intérieur des accusations », a noté le chef du comité international de Совфеда.

La législation du royaume-Uni et l’affaire Скрипаля

Le 1er mai au royaume-Uni a adopté un amendement à la législation proposée MEAD royaume, qui oblige les britanniques d’outre-mer de divulguer les noms des propriétaires des comptes, y compris les citoyens de la fédération de RUSSIE. Le journal « Daily telegraph » a souligné que la discussion de ces amendements au parlement se passait au fond de détérioration des relations entre Londres et Moscou en rapport avec l’incident de Salisbury. Au début de mars, là, sur l’approbation de la partie britannique, l’impact neurotoxique de la substance ont subi un ex-colonel du GRU Sergey Скрипаль, condamné en Russie pour espionnage, et sa fille Julia.

Plus tard, à Londres, est intervenu avec l’affirmation que cette substance aurait été élaboré en Russie, et sur cette base, a accusé Moscou d’avoir participé à l’incident. La partie russe a catégoriquement rejeté les spéculations à cet égard.