Kris Peeters pour un premier rappel de facture… gratuit

Des frais de rappel moins lourds voire purement gratuits ? C’est ce que voudrait à l’avenir le ministre fédéral de la protection des consommateurs Kris Peeters (CD&V). Il annonce une concertation sur ce thème avec les différents secteurs concernés.

Chronologiquement, tout est parti d’une question écrite d’un député flamand Sp.a à la ministre flamande de l’environnement Joke Schauvliege. Le député s’étonnait de voir chaque société de distribution d’eau en Flandre pratiquer des tarifs différents de frais de rappel en cas de factures impayées. Certaines sociétés, ajoutait-il, gagnant d’ailleurs des millions en frais de rappel… Et de citer le cas de De Watergroep, la plus grosse société d’eau potable en Flandre, qui aurait recueilli ainsi l’année plus de 4 millions d’euros.

Autre chiffre, vu de Flandre, tous les distributeurs confondus auraient adressé à leurs clients « récalcitrants » 1.148.194 de lettres de rappel. Et le Sp.a d’appeler à plus d’uniformité dans les tarifs, à un allongement des délais de paiements et surtout plus de modération dans les tarifs.

Une idée, une balle prise au bond par le ministre des Consommateurs Kris Peeters qui estime, par exemple, qu’un premier rappel pourrait et devrait rester gratuit. Kris Peeters avance ce qu’il qualifie d’un bon exemple : dans le secteur des télécoms, à partir du 1er juillet 2018, le premier rappel sera effectivement gratuit.

Pour étendre cette possibilité au secteur de l’eau, Kris Peeters annonce via la VRT vouloir lancer une vaste concertation avec les sociétés de distribution, mais aussi avec les autres ministres concernés, ministres régionaux compétents pour les dossiers « eau » et « électricité ».