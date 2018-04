Крутских: le dialogue de la fédération de RUSSIE et les états-UNIS sur la cybersécurité n’est pas interrompu, est un processus permanent

MOSCOU, le 5 avril. /TASS/. Le dialogue de Moscou et de Washington sur la sécurité de l’information n’est pas interrompu, c’est un processus continu, mais il est compliqué à cause de la situation intérieure des états-UNIS. Sur ce, a déclaré jeudi le TASS, le représentant spécial du président de la fédération de RUSSIE sur la coopération internationale dans le domaine de la sécurité de l’information, l’ambassadeur itinérant André Крутских sur le site de discussion du club de Valdaï.

« C’est un processus continu, il prend des formes diverses. Les négociations, les tentatives d’établir vont sur une base permanente, c’est le travail de l’HYDROMEL », dit – il.

Крутских n’a pas donné une réponse à la question de savoir, se préparent – russo-américains de la consultation sur les questions de sécurité dans le cyberespace, qui devaient avoir lieu à Genève à la fin de février, mais ont été annulés à l’initiative des états-UNIS. « La préparation des réunions est permanente le travail des diplomates et des experts », a – t-il noté.

« Maintenant, avec les américains, c’est devenu plus difficile en raison de leur intérieur, de confusion, à cause de leur lutte à la corde », a souligné le représentant spécial du président.

« Кибербеспредел »

La situation dans le domaine de la cybersécurité, vous pouvez appeler la mutilation, le nombre de cyber-attaques sans précédent haute.

« Plus de 70 millions d’attaques commis que sur les ressources de la Russie à l’étranger. Ce n’est pas un record du monde, (car) entre les chinois et les américains, ce nombre est encore plus élevé. La situation est maintenant énorme. Je peux l’appeler кибербеспределом », – a dit le diplomate.

« Il faut rendre hommage à l’américain politologues, qui dans les derniers temps de plus en plus injectent à la discussion sur un thème important, que, grâce à l’utilisation des logiciels malveillants кибертехнологий peut réellement s’impliquer dans une vraie chaude de la guerre et même nucléaire », a ajouté Крутских.

Décrochage de la consultation

Washington, en refusant les franco-américains de la consultation sur la cybersécurité, a précisé que la décision de nature politique, a déclaré le diplomate.

« Il me semble, le département d’état, nous informant que l’accord ne sera donné de comprendre que c’est une décision politique », dit – il.

Крутских a souligné qu’un grand travail a été fait sur la préparation de la réunion, et a appelé la muflerie de décrochage de la consultation. « Nous avons convenu de l’incroyable ordre du jour. Elle s’attendait à discuter de toutes les préoccupations, les problèmes, y compris le partage de l’opposition кибертерроризму, et c’est un terrible problème, [y compris] la lutte conjointe contre la cybercriminalité et les mesures de confiance dans le cyberespace », – at-il expliqué.

« Pour la conduite de voyou devrez répondre. La manière dont ont été annulés ces consultations, il portait, sans doute, impertinent, недипломатический la nature. Une autre chose que nous, ce qui n’a pas peur », a indiqué le représentant spécial du président de la fédération de RUSSIE. Il a ajouté que la Russie « ni personne d’autre pour courir ne sera pas ».

À la fin de février devait passer russo-américaine de la rencontre sur la cybersécurité à Genève, mais la délégation américaine au dernier moment refusé de lui. Selon le chef adjoint de la diplomatie russe Sergueï Рябкова, Washington bah pincées de consultation.