Крутских: les tentatives du royaume-Uni de nuire de la fédération de RUSSIE dans le cyberespace ne resteront pas sans réponse

© Sergey Patins/TASS

MOSCOU, le 5 avril. /TASS/. Les tentatives de la partie britannique de puiser injurieux киберпотенциал contre la Russie dans le cadre de l’affaire Скрипалей ne seront pas sans réponse. Ce sujet a déclaré jeudi le représentant spécial du président de la fédération de RUSSIE sur la coopération internationale dans le domaine de la sécurité de l’information, l’ambassadeur itinérant André Крутских, intervenant à la table ronde « guerre de l’Information dans le cyberespace: fake ou réalité » sur le site du club de Valdaï.

Voir aussi







Les cyberattaques de l’avenir: à quoi s’attendre en 2018



« Dans le cadre de l’affaire Скрипаля effrn, les membres du parlement de la décision des factions de l’acier, de faire des déclarations que la grande-bretagne dans les offensives de la clé d’utiliser son киберпотенциал pour les chocs de la fédération de RUSSIE. Comment comprendre toutes ces déclarations? C’est que, l’annonce de la guerre? Ou c’est un « tour-dogs », qui aboie sur « l’éléphant » et veut impressionner à l’intérieur du pays? » – a dit Крутских.

« Ou les britanniques pensent que la Russie, ayant reçu le coup, se lavera? Est-ce qu’ils pensent qu’ils peuvent « кибершкодить » à l’égard de la Russie, et nous allons laisser sans réponse? » – a souligné le diplomate.

En mars, l’ambassade de la fédération de RUSSIE au royaume-Uni a officiellement demandé des explications azerbaïdjanaise sur les menaces à la mise en œuvre de cyber-attaques de la part de Londres contre Moscou, il a adressées au parlement et dans les MÉDIAS, cependant, la réponse de la partie britannique et n’a été reçue.

Britanniques cybermenaces

Plus tôt, le journal The Times, citant des sources dans le gouvernement du Royaume-Uni a affirmé que le Royaume-uni envisage la possibilité de faire une cyber-attaque contre la Russie en réponse à l’intoxication à Salisbury ex-colonel du GRU Sergei Скрипаля et sa fille Julia.

Selon le journal, le ministère de la défense du royaume-Uni en collaboration avec le Centre de communication du gouvernement (Government Communications Headquarters, GCHQ) développe une offensive киберпрограмму. Elle note l’édition, peut être utilisée pour attaquer un réseau informatique du Kremlin ou sur des sites qui, britannique conviction, de propager de fausses nouvelles.

L’Affaire Скрипаля

Le 4 mars, 66 ans, Скрипаль, condamné en Russie pour espionnage au profit du royaume-Uni et de ses 33 ans, fille de Julia ont été victimes, à Salisbury, selon la version de la partie britannique, aux neurotoxique de la substance. Plus tard, à Londres, est intervenu sur l’affirmation que cette substance aurait été élaboré en Russie, et sur cette base, a accusé Moscou d’avoir participé à l’incident. La partie russe a catégoriquement rejeté les spéculations sur ce compte, en indiquant que les programmes de développement de ces substances, ni l’URSS, ni la Russie n’existait pas. Sans aucune preuve, Londres envoya à partir d’un pays de 23 russes diplomate et a déclaré sur les autres антироссийских mesures, après quoi, Moscou a pris des mesures de rétorsion, en envoyant de la fédération de RUSSIE le même nombre d’employés de l’ambassade britannique, tout en sollicitant de fermer le consulat général du royaume-Uni à Saint-Pétersbourg et mettre fin aux activités du British council dans la fédération de RUSSIE.

Plus tard, du MAE de la fédération de RUSSIE a demandé de conduire le nombre total d’employés de l’ambassade Britannique à Moscou et consulats généraux du royaume-Uni, en Russie, en conformité avec le nombre de les diplomates russes et administrative-techniques de travailleurs qui se trouvent dans les missions au Royaume-Uni.