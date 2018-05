Kussbus, une navette Arlon-Luxembourg pour se rendre au travail

On parle souvent des problèmes de mobilité des travailleurs frontaliers. En effet se rendre au Luxembourg aux heures de pointe est de plus en plus difficile.

Voici un nouveau service lancé officiellement hier lundi 7 mai. Un bus Kussbus, et une start up qui propose une nouvelle navette quotidienne pour les trajets domicile-travail. Une navette que l’on peut réserver via une application mobile.

Kussbus offre des trajets directs d’Arlon à Luxembourg et vice-versa. Trois navettes circulent déjà depuis le 25 avril. Nicolas Back, co-fondateur de « Kussbus », nous en explique le fonctionnement…