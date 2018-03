La Belge Natacha Régnier au générique du film « Une part d’ombre »

Le film Une part d’ombre

Natacha Régnier, l’invitée de Xavier, est une comédienne belge qui s’impose depuis son César du meilleur espoir féminin, César qu’elle a reçu en 1999 pour son rôle dans le film « La vie rêvée des anges ». Mais là, c’est du film « Une part d’ombre » dont elle nous parle, un film rempli de suspense où avec Fabrizio Rongione elle forme un couple heureux mais chamboulé un jour par une révélation terrible: David (Fabrizio) serait impliqué dans un meurtre.

Le cinéma selon Natacha

Belge, Nathacha aime élargir son horizon et travailler avec des gens intéressants, des gens de talent, peu importe que ce soit en Belgique, en France ou en Suisse. Le cinéma belge, selon Natacha, évolue bien grâce au Tax Shelter et, dans un tout autre domaine, le cinéma en général évolue bien aussi surtout depuis l’affaire Weinstein grâce à laquelle la parole des femmes s’est enfin libérée, faisant espérer à Natacha que tout cela aboutisse à un véritable respect entre les hommes et les femmes du monde entier.

Le côté belge de Natacha

Enfin, Natacha Régnier répond à Thibaut à propos de l’accent belge qu’elle a pris lors de la cérémonie des Magritte 2018, ok, ce n’était pas terrible mais elle assume, c’était juste pour s’amuser. En France, comme elle le précise encore, on ne sait pas toujours qu’elle est belge.

Et, pour en revenir au film « Une part d’ombre », sachez aussi qu’il sort dans les salles le 7 mars 2018.