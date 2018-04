La Belge qui a perdu la vie en Martinique était une membre active du PS bruxellois

La touriste belge retrouvée morte mardi en Martinique est Emilie Eloy, une membre active du PS à Woluwe-Saint-Pierre, indique vendredi une porte-parole de la fédération bruxelloise du parti socialiste. Elle comptait probablement se présenter aux prochaines élections communales prévues en octobre prochain.

La Belge agée de 35 ans, est décédée mardi en Martinique, alors qu’elle était en famille dans ce département français d’outre-mer. Cette membre active du PS bruxellois comptait probablement se présenter aux prochaines élections communales à Woluwe-Saint-Pierre. Elle était placée en 14e position aux dernières élections fédérales, précise une porte-parole de la fédération bruxelloise du PS.

Elle travaillait pour Citydev, la société en charge du développement urbanistique de la Région de Bruxelles-Capitale, et était administratrice auprès de la Stib, les transports en commun bruxellois, ajoute encore la porte-parole. auparavant, elle avait également travaillé dans le cabinet d’un échevin à Saint-Josse-Ten-Noode.

Victime de maux de tête

Les circonstances de son décès n’ont pas été précisées par les Affaires étrangères belges, mais elle se serait plainte de maux de tête et d’estomac, selon le colonel de gendarmerie en charge du dossier, rapportent plusieurs médias. Une autopsie devrait être réalisée.

Le PS bruxellois a exprimé ses condoléances sur sa page Facebook. « Nous sommes aujourd’hui sous le choc et souhaitions transmettre à tes proches toutes nos pensées en ce moment des plus douloureux. Ton sourire et ton engagement s’inscriront dans chacun de nos pas. »

Le Mouvement des jeunes socialistes a également exprimé sa tristesse sur Facebook. Elle « était une mère, une amie, une femme extraordinaire. (…) Nous sommes heureux d’avoir eu la chance de la compter parmi nos amis ».