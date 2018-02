La Belgique et le Royaume-Uni vont lutter ensemble contre la migration « de transit »

La Belgique et le Royaume-Uni vont collaborer pour lutter contre la migration « de transit ». C’est ce qu’ont convenu le ministre de l’Intérieur Jan Jambon et le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Theo Francken avec la ministre britannique de l’Intérieur Amber Rudd lors d’une visite à Londres lundi. Une campagne d’information et de dissuasion sera notamment organisée pour dégonfler les histoires des trafiquants.

De nombreux migrants non-européens essaient de rejoindre coûte que coûte le Royaume-Uni. La Belgique représente pour eux une étape. Durant leur entretien, Jan Jambon, Theo Francken et Amber Rudd se sont mis d’accord pour lancer une campagne de dissuasion destinée explicitement à ces migrants en route. L’objectif est de dégonfler la version des trafiquants. « Ils assurent par exemple aux migrants que les Britanniques ne renvoient pas vers le premier pays européen où ils sont arrivés. C’est faux », explique Jan Jambon au Laatste Nieuws mardi. Selon Theo Francken, le pays rapatrie « des dizaines de milliers de personnes par an vers leur pays d’origine », a-t-il écrit sur Twitter.

L’échange bilatéral d’informations va également être amélioré. « Les informations sur les routes de trafic, sur les procédures d’asile ou sur un nouveau modus operandi des trafiquants ne sont actuellement pas toujours partagées, parce qu’il n’y a pas d’échange structurel d’informations », poursuivent Jan Jambon et Theo Francken. « Nous allons créer un ‘Single Point of Contact’ (SPOC), un point d’information central. »

Les deux hommes assurent que la collaboration en matière de sécurité restera « maximale » après le Brexit. « La sécurité ne peut pas être menacée. »