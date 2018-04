La Belgique, terrain favorable aux jeunes entrepreneurs ?

Un peu plus de 95.000 entreprises ont été créées en 2017, selon la société d’informations financières Graydon. Un record absolu ! Par ailleurs, 37% des Belges ont envie de créer leur propre petite entreprise. Ce sont les chiffres d’une étude sur l’entrepreneuriat (Amway Global Entrepreneurship Report) sortie il y a quelques semaines. Il faut dire que le climat a changé : meilleure conjoncture économique, structures et incubateurs d’aide à l’entrepreneuriat, mais aussi l’état d’esprit général chez les jeunes d’aujourd’hui. Il est plus commun de songer à se lancer qu’avant, peut-être parce que le monde du travail et son incertitude inhérente donnent envie d’être maître de sa carrière et de son parcours. Ce n’est pas pour autant que tous réussissent, mais le dynamisme des start-up et petites PME est bien réel.

Comment cette évolution vers un climat a priori plus favorable a-t-elle eu lieu ? Quelles sont aujourd’hui les structures et les financements existants en matière d’aide à l’entrepreneuriat? Qui sont les jeunes entrepreneurs d’aujourd’hui et comment s’en sortent-ils ?

Le sujet sera au cœur de « Débats Première » ce mercredi 11 avril de 12h à 13h sur La Première.

