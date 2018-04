Collection de livre, A. Stroganoff de 304 feuilles

TOMSK, le 9 avril. /TASS/. La bibliothèque scientifique de Tomsk d'accueil оцифровала et le premier au monde a mis à la disposition du public la plus complète de l'album des gravures du début du XIXE siècle, dédié recueillies au Louvre des œuvres d'art, ont indiqué des TASS le service de presse de l'université. Avant cela, les gravures ont été présentés sous forme numérique uniquement en un seul volume sur le site de la bibliothèque Nationale de France.

« La bibliothèque scientifique a achevé la traduction sous forme électronique rare édition d'un album de gravures du début du XIXE siècle « à la Française un musée ou une collection Complète de peintures, de sculptures et de bas-reliefs qui composent la collection nationale, avec des références historiques et de l'explication des parcelles ». Il est arrivé dans la bibliothèque scientifique dans la composition de la collection de livres Stroganoff à la fin du XIXE siècle. Avant cela, une copie numérique de l'internet a été présenté seulement le premier volume sur le site de la bibliothèque Nationale de France », a rapporté le service de presse.

L'édition a été produite à Paris à partir de 1803 de 1811 années, tout est sorti de 80 éditions de quatre gravures. Complet des gravures – 344 de la feuille, de la bibliothèque scientifique – 304 de la feuille. L'album est déjà affiché sur le site de la bibliothèque.

Le personnel de UXO tsu sont engagés à la numérisation rares et anciennes publications depuis 2000. Maintenant numérisé plus de 1 millier de documents XVE-XXE siècles.