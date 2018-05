La bourgmestre de Molenbeek veut porter plainte contre une chroniqueuse de Fox News

La bourgmestre de Molenbeek, Françoise Schepmans, demandera vendredi au collège communal de porter plainte contre Katie Hopkins, journaliste anglaise qui travaille pour la chaîne de télévision Fox News, pour propos calomnieux, rapportent jeudi la Dernière heure et les journaux de SudPresse.

Selon la bourgmestre, la chroniqueuse stigmatise systématiquement la commune en la présentant comme la « capitale européenne du djihad ». Dans un reportage, elle reproche à la bourgmestre de n’avoir rien fait pour empêcher les attentats. Mardi soir, elle a également diffusé un tweet à propos d’un incendie dans un entrepôt à Koekelberg. « Molenbeek. Qu’est-ce qui pourrait bien causer une explosion comme ça dans la capitale du djihad en Europe le jour du ramadan? », disait-elle.

Molenbeek. What on earth would cause an explosion like that in the Jihadi Capital of Europe at the start of Ramadan? *coughs* pic.twitter.com/0QdBuH97b3

— Katie Hopkins (@KTHopkins) 15 mai 2018

Sauf que ce n’est donc pas à Molenbeek, que le Ramadan n’avait pas encore commencé, et que ça n’avait aucun lien, de près ou deloin avec la période religieuse.

Mme Schepmans qualifie ces propos d' »extrêmement graves ». « C’est impardonnable. Dans ses propos, il y a une réelle volonté de casser Molenbeek », affirme-t-elle. « Ce sont tous les habitants qu’elle attaque et on ne peut pas laisser faire ça. »