SOFIA, le 10 mai. /Corr. TASS Igor Ленкин/. La bulgarie solennellement a noté 73-anniversaire de la victoire dans la Grande guerre Patriotique. Les manifestations ont passé à Sofia, Plovdiv, Varna, Bourgas, Choumen, Blagoevgrad et de nombreuses autres villes et villages du pays. Des couronnes et des fleurs ont été déposés aux монументам soviétique héros.

La promotion « Immortel régiment » a recueilli le Jour de la Victoire dans la capitale bulgare plus de 2 mille personnes. La procession des anciens combattants et des descendants des héros de la guerre a débuté le 9 mai du monument du soldat Inconnu dans le centre de Sofia, où a eu lieu la cérémonie de la pose de couronnes et de fleurs à la mémoire des morts pendant la guerre. Après cela, les participants ont passé jusqu’au monument de l’armée Soviétique, où ils ont organisé un rassemblement et d’un concert.

« Dans tous les russes anomalies vivant le souvenir de la guerre, de brillantes victoires et amères non renouvelables pertes, – a noté dans son discours, l’ambassadeur de Russie en Bulgarie Anatoly Makarov. – Cette mémoire est particulièrement fait sentir dans les jours comme aujourd’hui. Nous célébrons la Victoire dans la Grande guerre Patriotique, qui a fait ses preuves, que le désir de résoudre les problèmes par la force est vouée à l’échec, dans la guerre, les leçons dont beaucoup de ses contemporains, malheureusement, ne sont невыученными ».

Se souvenir de l’expérience de la guerre a appelé le chef de sofia de l’organisation le parti socialiste Bulgare Kaloian Паргов. « Ici, devant le monument de l’armée Soviétique, construit redevable peuple bulgare, nous pouvons légitimement déclarer que l’organisation mondiale de la bataille avec мракобесием du XXE siècle, les grands pouvoirs de l’URSS, les états-UNIS et le Royaume-uni – ont gagné parce que preuve de l’esprit et ont uni leurs forces dans la Seconde guerre mondiale, pour porter le coup mortel de l’Allemagne nazie. C’est une expérience à ne pas oublier, d’autant plus aujourd’hui, quand le fascisme en Europe et dans le monde entier avec renaît », dit – il. Parlant des relations entre la Bulgarie et la Russie, Паргов a souligné que, en raison de sa situation géopolitique, politique et spirituelle de l’histoire, balkanique gouvernement « doit devenir un véritable pont entre le monde occidental et la Russie, et l’Europe – une zone de paix et de compréhension ».

Au pied du monument de l’armée Soviétique ont déposé des couronnes de fleurs, les représentants de plus de 100 bulgares état et des organismes publics, dont les premiers sont apparus bien avant le début de la cérémonie officielle.

Dans le cadre de la promotion de l’Immortel, un régiment de » plus d’un millier de personnes ont gravi la colline Бунарджика, où les fleurs et les couronnes ont été déposées au monument légendaire « Aliocha » – soldat russe en Bulgarie, il avait agi de la cuisine de campagne, populaire auprès des participants de la fête de l’utilisation et de la « наркомовские 100 grammes ».

Un concert de chant militaire a été organisé à la Maison de Moscou à Sofia.

La demande du chef de la Fondation « l’Immortel régiment de Pavel Ivanov, l’action « Immortel régiment » a eu lieu dans plus de 50 villes en Bulgarie.