La carte de John Kennedy de l’époque de la crise des Caraïbes vendu aux états-UNIS pour $138 mille

NEW-YORK, le 12 avril. /Corr. TASS Alexis Качалин/. La carte de John Kennedy mesuré les marqueurs de la prétendue emplacement soviétiques de missiles objets à Cuba, où le président des états-UNIS apprécié au moment de la острейшего de la confrontation entre l’URSS et les etats-unis, en octobre 1962, vendu mardi aux enchères pour environ $138 milliers de prix de Départ du lot était de 20 $mille, a déclaré le journaliste TASS le représentant de la maison RR Auction, basé à Boston (Massachusetts).

« Le lot a été vendu 175. Nous ne pouvons pas fournir des informations précises montant total de la vente, c’est environ #138 mille », – a informé le représentant de la аукционера. Selon lui, la carte sanctionne 113,5 mille, encore 22,5% de bonus à l’organisateur de la négociation.

« Sur le plan de la taille de 140 cm sur 53 cm sont marqués par l’état le 27 octobre 1962, la position de chaque soviétique de la fusée, de bombardier, de chasse et de stockage des armes nucléaires, – dit précédemment RR Auction. – Carte comprenait les dernières informations recueillies au moment de gratte-ciel par les avions des scouts Lockheed U-2 [J-2] ». L’un d’eux au moment de la photographie a été abattu par une roquette soviétique.

Après le règlement de la crise Kennedy a remis cette « carte de la victoire », comme il l’appelait, le ministre de la défense Robert Макнамаре. Il y a 20 ans rarité a migré dans une collection privée.

Robert Mcnamara (ministre de la défense des états-UNIS dans 1961-1968 années) a déclaré: « En fin de compte, nous sommes très chanceux, il a été une grande chance d’arrêter une guerre nucléaire, à partir de laquelle nous nous sommes retrouvés à proximité. Kennedy a été la plus rationnelle, comme Khrouchtchev et Castro. Rationnelle des individus étaient si proches à la destruction de leurs peuples. Et ce risque existe et d’aujourd’hui » (dans le documentaire « le Brouillard de guerre: 11 leçons de la vie de Robert Mcnamara, 2003).