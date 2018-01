TASS, le 15 janvier. Professionnel de la ligue de football de la France (LFP) a annulé deuxième carton jaune, et le défenseur de Nantes » Diego Carlos dans le match du 20-ème manche du championnat de France avec le Paris Saint-Germain » (PSG). Il est rapporté par le service de presse de la LFP.

« Le comité de discipline de la LFP a décidé d’annuler la deuxième carton jaune Carlos, car il n’est pas spécialement touché Шапрона, un joueur de football peut jouer dans un match de la 21-ème tour avec « Toulouse » le 17 janvier », – dit dans le message.

Le 14 janvier à la 90e minute du match entre Nantes et PSG (0:1) lors de l’attaque du club de paris Carlos réserve de l’arbitre Tony Шапрона, à la suite de quoi le juge a chuté sur la pelouse. Le juge en réponse a frappé le footballeur le pied. Après cela, Chapron s’est levé et a montré Carlos deuxième carton jaune, et a également nommé un coup-franc en faveur du PSG.

Lundi, la Fédération française de football отстранила Шапрона du match du 21-ème manche de la coupe de France entre la « Angers » et « Troyes ». Une décision sur l’avenir du juge sera prise à l’issue de l’enquête. Dans les prochains jours Chapron devant par le comité de discipline LFP.