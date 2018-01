TASS, le 4 janvier. La chaîne de télévision HBO a officiellement annoncé la sortie de la huitième saison de la série télévisée américaine « game of thrones » (Game of Thrones) en 2019.

« Six séries de la huitième finale de la saison de « game of thrones » sera de retour sur les écrans en 2019″, – dit dans le message du service de presse de la chaîne de télévision, publié jeudi. Selon les informations de la chaîne HBO, des metteurs en scène finale de la saison traditionnellement deviennent David Benioff, Dan Уайсс, Miguel Сапочник et David Nutter.

Auparavant, l’actrice Sophie Turner, qui a joué dans « le trône de fer » Сансу Stark, a déclaré que la huitième saison de la série est prévue pour 2019.

La dernière série de la précédente, de la septième saison, sorti le 27 août 2017. Il est devenu le plus populaire de toute l’histoire de la série. La diffusion de cette saison de « game of thrones » est accompagné de nombreuses fuites. Les pirates взламывали système de HBO et posé internet ou de la série, en totalité ou leur contenu. Cependant, la plus grande fuite s’est produite par la faute même de la chaîne: HBO Spain, par erreur, a diffusé le sixième de la série en quelques jours avant la première.

À l’automne le directeur de la programmation de la chaîne de télévision HBO Casey Boyle a déclaré au journal Morning Call, que les créateurs de la série envisagent de retirer plusieurs options de finale de la dernière saison, afin d’éviter les fuites de l’intrigue avant la première. Auparavant, il a également été signalé que la huitième saison de la saga, comme prévu, sera diffusé l’année prochaine.

La série « game of thrones » a été créé par les motifs du cycle de romans « le Chant de glace et de feu » de l’écrivain américain George Martin. Création de la première saison de projet, завоевавшего par la suite une grande popularité à travers le monde, a eu lieu en avril 2011. La série est l’un des plus coûteux de l’histoire de la télévision américaine.