MOSCOU, 26 décembre. /TASS/. La première de conte de fées « le Dernier Héros » aura lieu dans les vacances du nouvel an sur la chaîne de télévision « Russie 1 ». Cela a été rapporté mardi le service de presse de la chaîne de télévision.

« Une fabuleuse comédie « le Dernier héros » s’inscrit parfaitement dans l’ambiance de noël, les vacances, c’est pourquoi nous nous sommes permis un peu accélérer les choses », a déclaré le directeur général de la chaîne de télévision « Russie 1 » Anton Златопольский, cité par le service de presse. Il a ajouté que le spectacle le plus frais, le point de vente et acclamé les films, comme « le Dernier héros », à la télévision a toutes les chances de devenir la nouvelle de noël de la tradition.

« Pour moi un grand bonheur que dans la plus chaude et familiale de vacances – Nouvel an – notre film sera diffusé sur la chaîne de télévision « Russie ». J’espère qu’il entrera dans la bibliothèque les plus aimés de nouvel an pour les histoires de notre pays », à son tour, a ajouté le directeur général de la société Disney en Russie et de la CEI Marina Жигалова-Ozkan.

Le blockbuster de la Société de production Disney en Russie et de la CEI et de la société Yellow Black and White réalisateur Dimitri Diatchenko a battu tous les records de popularité et est devenu aujourd’hui le plus gros succès d’une sortie dans l’histoire du cinéma russe, la collecte de 1,73 milliards de roubles. Le film est sorti sur grand écran le 25 octobre.

La peinture a été créée sur la base de contes de fées russes avec des personnages folkloriques: Baba la sorcière, Кощеем Immortel et à la vapeur d’Eau. Le personnage principal du film – le garçon du nom d’Ivan, gagnant la vie, dépeignant le mage sur l’écran du téléviseur. Par hasard, il est transféré à partir de Moscou moderne dans un fabuleux Belogorye – monde, peuplé de personnages de contes de fées russes, où la magie actuelle.