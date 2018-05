Michael Turc

© Viacheslav Prokofiev/TASS

BERLIN, le 6 mai. /TASS/. Russe le groupe de musique « turetsky » et de l’art-le groupe Soprano ont donné dimanche un concert en plein air dans la capitale germanique. Il est rapporté par le journaliste TASS.

La centrale de berlin Gendarmenmarkt ont sonné de la chanson des années de guerre. Le concert a été disponible pour tous les candidats, l’entrée a également été libre.

La prestation s’est déroulée lors de la зрительском аншлаге. Tous les visites à l’avance les places assises (3,5 mille) ont été occupés. Une grande foule s’est aligné sur le périmètre de l’événement, plusieurs centaines de personnes étaient assis sur les marches de Berlin, le théâtre dramatique, donnant sur un balcon les habitants des maisons voisines, ont séjourné en passant par les touristes. Notamment le chœur a interprété la chanson « Darkie », « la nuit obscure », « Trois танкиста », « Katioucha ».

Exactement combien de personnes ont suivi le concert en direct est difficile à dire. Le chef de chœur Michael Turc d’une conférence de presse avant l’événement avec prudence suggéré que le public sera au total, environ 20 à 25 mille

Le concert a été chronométré à la célébration de la 73ème anniversaire de la Victoire dans la Grande guerre Patriotique.

Musique de la diplomatie

Les artistes « du Chœur à la Turque » sont arrivés dans la capitale allemande, dans le cadre historique du marathon de « la Chanson de la Victoire ». Le collectif a déjà eu le temps de prendre la parole dans les trois capitales européennes – Paris, Ljubljana et de Vienne.

« Berlin – l’équateur de notre marathon. En avant de Minsk, Moscou, Israël et à New York, a déclaré Turc. – Pour nous une grande joie si facile la deuxième fois de suite entrer dans Berlin. Malgré des relations difficiles avec l’union Européenne et l’Amérique, nous avons un dialogue dans le domaine de la culture ».

« C’est un pont solide, qui rassemble de coeur, a poursuivi le chef de l’équipe. C’est notre promesse: tous doivent s’unir dans la lutte pour la préservation de la paix fragile. Rien n’est plus important aspect, que le ciel de paix sur la tête ».

Michael Turc a raconté que l’idée de réaliser avec « les Chansons de la Victoire » en tournée européenne lui vint après un concert à Moscou en 2015 sur le mont poklonnaïa à moscou. « A été un énorme succès, et il est devenu clair qu’il faut développer. L’année suivante, nous sommes déjà intervenus à Sébastopol, et en 2017 se sont retrouvés à Berlin », dit – il.

Musique le monument de la victoire

Comme l’a dit à une conférence de presse, l’ambassadeur de Russie en Allemagne, Sergueï Nechaev, « turetsky » crée un monument de la musique à une grande victoire et prend en charge la mémoire des morts dans la guerre ». « C’est aussi un appel à la paix, дружелюбию et la confiance mutuelle, pour que jamais une telle tragédie ne se reproduise jamais », a déclaré le chef de l’ambassade.

Il a ajouté que dans les temps important de toute forme de relation, et de la culture dans ce contexte, il convient d’accorder une attention particulière. « Quand ces grands collectifs agissent sur les terrains étrangers, les citoyens européens voit que nous sommes attachés à la paix, à la coopération avantageuse pour les comprends pas », – a dit le diplomate.