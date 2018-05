Le Jour de la Victoire sur les trois gares de Moscou, les groupes musicaux de chanter des chansons sur la Grande guerre Patriotique. Ce mardi signalé sur le portail officiel du maire et du gouvernement de Moscou.

Dans le Biélorusse, de Riga et de Kazan gares se produira « turetsky », de l’art, un groupe de Soprano et d’autres.

« La scène principale équipent la Biélorusse de la gare. C’est à ce nœud ferroviaire arrivaient les trains soviétiques des guerriers vainqueurs, взявшими Berlin », – a dit le service de presse de la direction des gares ferroviaires de JSC « chemins de fer ».

Comme le souligne, à partir de 18:00 à 20:00 a lieu l’intervention d’un acteur de théâtre et de cinéma Igor Миркубанова, et à partir de 20:00 à 22:00 – « de la Chorale à la Turque » et Soprano.

Un concert du groupe d’art se tiendra du 08:05 à 08:45 à la gare de Riga.

La gare de Kazan à partir de 15:00 à 16:00 mélodies des chansons des années de guerre accomplira l’orchestre de l’EMERCOM de Russie, juste après, il se produira Soprano.

En outre, sur les terrains fixeront les écrans, de là à aller en ligne-diffusion du défilé de la Victoire sur la place Rouge et festive le soir des feux d’artifice.

En 2018 « turetsky » et de l’art-un groupe de Soprano ont organisé une tournée internationale « la Chanson de la Victoire », qui a rapporté à la 73e anniversaire de la fin de la Grande guerre Patriotique. Au cours de la tournée le chœur a donné en France, la Slovénie, l’Autriche, l’Allemagne. Maintenant, le collectif se rendra la Biélorussie, la Russie, Israël et les etats-UNIS.

« La chanson de la Victoire » – le projet annuel « du Chœur à la Turque », à l’occasion de la célébration du 9 mai. Le premier concert dans le cadre du projet a eu lieu sur le mont poklonnaïa à Moscou en 2015.