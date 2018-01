La chanteuse est morte Ludmila Сенчина

TASS

SAINT-PÉTERSBOURG, le 25 janvier. /TASS/. L’artiste du peuple de la Russie A Сенчина est décédée à Saint-Pétersbourg, à 68 ans. Le jeudi TASS a signalé à l’administration de la ville.

Voir aussi







Kobzon estime que la personne sur la scène ne peut pas prendre la place de Ludmila Сенчиной



« Ludmila Сенчина est décédée aujourd’hui, le fait de la mort confirmons, a rapporté à l’institut Smolny. La date des funérailles n’est pas encore connue.

Ludmila Сенчина né le 13 décembre 1950 sur l’Ukraine dans la région de Nikolaev. Après la fin de l’école a déménagé à Leningrad. Après la fin de l’école de musique. Rimski-Korsakov lors du conservatoire de Leningrad Ludmila Сенчина a été invitée à Leningrad théâtre national de la comédie musicale, où a joué et chanté parti, tout en continuant à se produire avec l’orchestre de l’Anatolie Бадхена sur les plus grandes salles de concert du pays. En 1975, Сенчина a quitté le théâtre et est devenu le leader soliste de Léningrad public de la salle de concert de l’orchestre.

Elle a travaillé avec Basile Soloviev-Gris, Michel Legrand, Andreï Petrov, David Тухмановым et d’autres compositeurs. Ludmila Сенчина a participé à de nombreux projets de télévision, des concerts, a joué dans le film. Particulire de la popularité et l’amour des spectateurs de la chanteuse ont apporté des chansons de « Cendrillon », « d’acacia grappes de fleurs parfumées », « l’Amour et la séparation ».