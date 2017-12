Les acteurs Dmitri Ermak et Elena Бахтиярова dans la scène de la comédie musicale « le Fantôme de l’Opéra »

© Viacheslav Prokofiev/TASS

MOSCOU, le 22 décembre. /TASS/. La comédie musicale d’Andrew Lloyd-Webber « le Fantôme de l’Opéra » le 16 et 17 mars 2018 sera montré au palais d’Etat du Kremlin en concert. Ce sujet TASS a rapporté vendredi le service de presse de la compagnie théâtrale « par Stage Entertainment », qui a reçu une licence exclusive sur la diffusion de concerts.

Les spectateurs ont déjà entendu parler de la « le Fantôme de l’Opéra » en russe – le 4 octobre 2014 à Moscou a eu lieu la première fédération mise en scène de la comédie musicale. « Deux ans, le quotidien de la location du théâtre de moscou MDM spectacle regardé de près d’un million de spectateurs », a souligné le service de presse de la société.

Au printemps, le public entendra de nouveau toute la comédie musicale en live à la langue russe dans la version russe de la troupe et un grand orchestre symphonique. Plus tard deux ans après la fin de spectacles sur la scène du Kremlin se réuniront des artistes, qui a joué dans « le Fantôme de l’Opéra ». Les rôles principaux sont interpréteront des lauréats du théâtre National award du « Masque d’Or » Dmitri Ermak, Ivan Ожогин et Yuri Мазихин, cantatrices Elena Бахтиярова, Tamara Kotova, Irina Samoilova, lauréat du prix « Grammy » Catherine Лехина et d’autres.

« En janvier 2018, le Fantôme de l’Opéra d’Andrew Lloyd-Webber célébrera son 30e anniversaire à Broadway, – a rappelé dans le service de presse. La comédie musicale, reconnu comme le leader mondial de record de la durée quotidienne de location, a remporté 70 de théâtre de récompenses ». Ses regardé 140 millions de spectateurs dans 166 villes de 35 pays du monde.