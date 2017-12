La commission de la RFS a reçu des informations sur 19 de dopage des échantillons, qui vérifie la FIFA

Un test de dopage

© AP Photo/Felipe Dana

TASS, le 27 décembre. La commission spéciale Russe de football (RFU), dirigée par intérim chef d’une organisation, Alexandre Алаевым a reçu des informations sur 19 dopage des échantillons des joueurs russes, qui sont étudiés par la fédération Internationale de football (FIFA). Ce sujet communique le service de presse de la RFS.

Précédemment à la disposition de l’agence Mondiale antidopage (WADA) est un fichier électronique de données à partir d’un système de moscou antidopage du laboratoire dans lequel se trouve toutes les informations sur le dopage des tests pour la période de janvier 2012 à août 2015. À la mi-décembre WADA a fourni un certain nombre de fédérations internationales, y compris de la FIFA, des informations de cette base.

« La commission dans les meilleurs délais a reçu les informations nécessaires, notamment sur les 19 échantillons, qui a demandé à la FIFA. Ces échantillons ont été prélevés en 2012-2013, les inspecteurs de contrôle antidopage Russe antidopage de l’agence (РУСАДА). Toutes les données sur les échantillons envoyés au comité de la FIFA et dans les clubs, les joueurs auxquels ils appartiennent », – dit dans le message.

Voir aussi

Moutko suspendu à la RAF, pour défendre son honneur dans допинговом scandale

L’enquête de la RFS de la procédure de contrôle du dopage, présidera le pdg de la Алаев

Près de 200 représentants des clubs de premier league ont eu lieu en ligne-le cours de l’EURO contre le dopage

L’EURO s’est adressé à la CCI de l’aide dans les procédures d’enquête de contrôle du dopage dans les championnats de la fédération de RUSSIE

Également dans la déclaration de la RFS a noté que la commission, sous la direction de Алаева bientôt interrogés par toutes les personnes responsables des soins de santé dans les clubs. Ce faisant, la FIFA a noté que la demande d’informations sur ces dopage des échantillons n’est pas à mettre en doute la pureté. En outre, la FIFA à ce jour, aucune information précise sur la violation des règles antidopage la période de janvier 2012 à août 2015.

Signalé par eux-mêmes des échantillons de la base de moscou de laboratoire ne sont pas la preuve d’une violation des règles antidopage, donc WADA pour lancer le processus d’examen des échantillons, y compris d’éventuelles intrusion dans les tubes à essai. Vérification des échantillons sur la méthode qui permet d’obtenir ces données prend beaucoup de temps – il est noté que de la même façon, vous pouvez vérifier dans la journée, pas plus de trois conteneurs d’échantillons, de sorte WADA sera de fournir des informations sur des échantillons de fédérations sportives dans un certain temps. En décembre, on apprend que la FIFA a demandé le statut de priorité lors de la réexaminée échantillonnage, le processus de vérification des données à partir de moscou laboratoire débutera à la mi-janvier 2018.

La publication de The Mail on Sunday (Daily Mail) en juin 2017, a publié un article dans lequel il a affirmé que la FIFA organise une enquête à l’encontre de 34 joueurs russes, soupçonnés d’occasion de dopage, dont 23 joueurs qui faisaient partie de l’équipe de Russie à la coupe du monde 2014 et de 11 joueurs. Ces informations aurait reçu le chef de la commission indépendante de WADA Richard Mclaren, qui a mené des enquêtes sur le dopage-cas dans le sport russe. La FIFA a indiqué que l’enquête se poursuit, mais pour le moment aucun des joueurs russes n’est pas accusé de violation des règles antidopage.