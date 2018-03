MOSCOU, le 26 février. /TASS/. La commission temporaire du Conseil de la Fédération de protection de l’госсуверенитета en séance plénière le mercredi présentera un rapport annuel sur l’ingérence dans les affaires de la Russie à l’extérieur. Cette décision a été prise lors de la réunion du comité du Conseil de la Fédération des affaires internationales de lundi.

Comme l’a expliqué lors de la réunion du comité, un membre de la commission provisoire de Oleg Morozov, le rapport se trouve à un haut degré de disponibilité. Selon lui, il serait « assez sérieux, solide produit qui n’a pas honte de présenter à la sueur et de la presse, et le pays, et la chambre ».

« C’est un document volumineux – environ 90 pages. Trois sections du rapport seront présentées à huis clos, et pour le public de la publication dans le rapport définit la plupart de ces sujets fermés », a déclaré le sénateur.

Il a expliqué que cela est dû au fait que le rapport de matériaux de nature confidentielle, pour usage professionnel. « Par conséquent, ils ne peuvent pas être représentés dans le mode d’ouverture », a ajouté le Gel.

Plus tôt, le chef de la commission intérimaire Совфеда Andreï Klimov TASS a rapporté que dans les derniers jours de février sera établi un rapport annuel pour la version destinée à la publication. En parallèle, selon lui, se prépare fermé version du rapport, qui est « dans un avenir prévisible » publiée ne sera pas.

Aussi le sénateur a raconté que lors de la préparation du rapport annuel de la commission compté environ 100 cas de l’intervention AMÉRICAINE dans les affaires de l’ordre de 60 pays du monde depuis plus de 70 ans. Entre autres, le rapport sera discuté et sur les tentatives d’intervention de la campagne électorale présidentielle qui se tiendra en Russie. L’élection du chef de l’etat auront lieu le 18 mars.