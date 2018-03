MOSCOU, le 5 mars. /TASS/. La politique d’intervention de Washington dans les affaires d’autres pays ne doit pas s’identifier avec tout le peuple américain, c’est la dictature de la minorité. Sur cela dit dans le rapport annuel (disponible TASS) de la commission provisoire du Conseil de la Fédération de protection de l’госсуверенитета et à la prévention de l’intervention dans les affaires de la Russie.

Avis d’expert

Auteur: André ШИТОВ

Шитов

André

Les états-UNIS, la Russie, l’élection: la non-ingérence — seulement sur les mots

Aller à la section des Opinions

« Prenant note de la incontestables, à grande échelle et de nombreux faits grossier et illicite de l’intervention officielle de Washington dans les affaires intérieures des états membres de l’ONU depuis l’adoption de la Charte de l’Organisation Des Nations unies et à l’heure actuelle, la commission estime nécessaire de souligner que ce type de politique a été aurait tort de s’identifier, non seulement avec tout le peuple américain, mais avec tous, sans exception, les représentants américains socio-politiques, de recherche et d’expertise de tours », – dit dans le document.

Les sénateurs soulignent que les porteurs de cette politique, les états-UNIS ont été et restent des « principales personnalités de la classe dirigeante des états-UNIS, depuis longtemps монополизировавшие un réel pouvoir politique à Washington et de facto отстранившие la plupart des citoyens de l’Amérique de la prise de décisions de politique étrangère ». « Par conséquent, les états-UNIS nous avons pratiqué avons affaire à une dictature de la minorité », – a noté dans le rapport.

La résolution de leurs propres objectifs majeurs

La commission attire l’attention, que, souvent, l’intervention dans les affaires intérieures des autres pays corroboré par les autorités américaines pour leurs propres majeurs de tâches, y compris межпартийное concours des démocrates et des républicains à la présidence.

Voir aussi







Comme la Russie accusé d’ingérence dans les élections américaines. Dossier



À titre d’exemple, les sénateurs conduisent à la préhistoire de la droite à l’agression militaire des états-UNIS dans la péninsule au début des années 1950. De plus, estiment les parlementaires, « l’intervention dans les affaires des pays du Moyen-Orient est des états-UNIS jusqu’à nos jours ».

Le rapport devrait également, que la même politique de Washington a et par rapport aux pays de l’Amérique Latine, où « désertication tentées les techniques et méthodes de lutte armée et relativement pacifique de l’intervention, qui a ensuite été reportés sur les autres continents ».

« Ce serait une erreur de croire que la politique étrangère américaine faisait exception dans l’application de l’intervention illicite dans les affaires des états souverains alliés parmi les pays de la soi-disant historique de l’Occident, y compris l’Europe », concluent les sénateurs.