La commission européenne a l’intention d’interdire des gobelets en plastique jetables, assiettes et des conduits

© EPA/MADE NAGI

BRUXELLES, le 28 mai. /TASS/. La commission européenne a proposé d’interdire le plastique jetables produits ménagers, en premier lieu les ustensiles de cuisine (cuillères et de fourchettes, verres, assiettes), avec pour objectif la réduction de la pollution plastique des océans. Ce sujet a déclaré lundi le chef adjoint de la Commission européenne Frans Timmermans, en présentant un nouveau projet de « plastique » directive de la Commission européenne. Lors de cette bouteille en plastique n’est pas d’interdire, mais les fabricants feront investir dans la collecte et le recyclage.

Voir aussi







Prix pour les poubelles: combien a coûté la Terre, les choses que nous utilisons



« La commission européenne fournira l’interdiction de produits en plastique jetables, pour lequel il est adéquat de remplacement. Nous avons identifié une liste de dix noms, qui comptent pour 70% de l’ensemble des déchets plastiques dans les mers européennes », a déclaré Timmermans. La liste comprend des gobelets en plastique, assiettes, cuillères et fourchettes, conduits pour les cocktails, plateaux et un certain nombre d’autres produits.

« Nous avons l’intention de développer des succès, qui est accompagnée d’une interdiction de sacs en plastique jetables dans les pays de l’union Européenne », a déclaré Timmermans.

Il a également souligné que l’UE n’a pas l’intention d’interdire la fabrication des bouteilles en plastique, « mais l’intention de garantir, pour mieux se trouvaient souvent dans la transformation ». « En particulier, nous avons l’intention de créer les conditions dans lesquelles les entreprises manufacturières doivent participer à la collecte et le recyclage des déchets plastiques. La commission européenne a mis la tâche d’ici à 2025 et d’apporter recycler jusqu’à 90% de tous les dérivés de bouteilles en plastique », a déclaré Timmermans.

La commission EUROPÉENNE s’attend à ce que la directive puisse entrer en vigueur cette année, après approbation du Parlement européen et du Conseil de l’union européenne.