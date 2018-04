La Commission européenne demande un effort à Varsovie pour parvenir à un compromis

Le vice-président de la Commission Frans Timmermans a appelé lundi le gouvernement conservateur polonais à faire encore un effort pour parvenir à un compromis avec l’exécutif européen sur ses réformes controversées du système judiciaire.

« Le test du pudding, c’est quand on le mange. Le pudding n’est pas encore sur la table », a déclaré Frans Timmermans lors d’une conférence de presse à l’issue de ses entretiens avec le président Andrzej Duda, le Premier ministre Mateusz Morawiecki et le chef de la diplomatie Jacek Czaputowicz.

Remaniement du gouvernement polonais

Il a fait cette déclaration en répondant à la question de savoir si les concessions offertes récemment par Varsovie étaient suffisantes pour conclure un compromis avec la Commission.

Celle-ci, préoccupée par l’évolution de l’Etat de droit en Pologne et la crainte de voir le pouvoir politique influencer le pouvoir judiciaire, avait déclenché fin décembre la phase préliminaire d’une procédure inédite – l’article 7 du traité de l’UE – qui peut mener en théorie à une suspension des droits de vote du pays au sein de l’Union.

Frans Timmermans s’est félicité du dialogue engagé depuis le remaniement du gouvernement polonais en décembre. « Auparavant, nous n’avions fait qu’échanger des lettres », a-t-il observé, avant de souligner qu’il allait suivre de près le processus en la matière au parlement polonais et juger sur pièces.

Suggestions justifiées

De son côté, le ministre polonais des Affaires étrangères a réaffirmé que son gouvernement n’accepterait pas de modifier l’essentiel du nouveau dispositif introduit par les lois en question, mais qu’il était ouvert à des « suggestions justifiées » concernant tel ou tel aspect ponctuel.

Il a proposé implicitement à Frans Timmermans d’établir un « paquet » de modifications à introduire et de négocier sur celui-ci, plutôt que laisser la Commission attendre les propositions de la partie polonaise et demander ensuite « encore autre chose ». « Il y a ce danger que nous allons proposer des solutions et que la Commission européenne restera toujours insatisfaite », a répété Jacek Czaputowicz.

Les deux hommes se sont dits d’accord sur le « besoin urgent » de mettre fin aux différends entre Varsovie et Bruxelles.