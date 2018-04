La Commission ouvre la porte aux recours collectifs dans l’Union européenne

La Commission européenne a ouvert la porte mercredi à la possibilité pour des consommateurs qui se sentent floués de lancer des recours collectifs partout dans l’UE, une réponse aux leçons tirées de récents scandales comme le Dieselgate.

C’est l’une des propositions phares de la Commission qui vient de passer en revue toute sa législation en matière de droits des consommateurs: un des systèmes de protection les plus forts au monde, selon ses conclusions, mais dont l’application doit être renforcée.

Un type de procédure qui n’existait effectivement que dans cinq pays de l’Union

Alors qu’aux Etats-Unis le constructeur allemand Volkswagen a déboursé plus de 22 milliards de dollars en dédommagements à quelque 600.000 clients et en amendes après les révélations sur ses moteurs diesel truqués, les clients européens n’ont pas touché un seul centime. Déplorant ce constat, la Commission cherche à muscler sa législation.

D’une part, en donnant le pouvoir aux autorités nationales des Etats membres d’infliger des amendes en cas d’infractions avérées d’au moins 4% du chiffre d’affaires dans le pays concerné de l’entreprise visée. Tout en laissant la possibilité aux Etats membres d’augmenter encore ce montant.

D’autre part, en créant la possibilité dans toute l’UE de lancer des recours collectifs, un type de procédure qui n’existe effectivement que dans cinq pays, selon le décompte du Bureau des consommateurs européens (BEUC), un organisme basé à Bruxelles qui fédère des organisations européennes de défense des consommateurs: la Belgique, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et la Suède.

Cette procédure est « différente » de ce qui existe aux Etats-Unis, insiste la Commission qui souhaite « apporter plus de justice aux consommateurs, pas plus de business aux cabinets d’avocats ».

Ces recours, qu’elle veut très encadrés, seront portés, selon la proposition de la Commission, par des « entités qualifiées » -comme des organisations de défense de consommateurs ou des organismes publics indépendants -qui devront être validées par les autorités du pays pour pouvoir représenter les consommateurs. Le financement de ces organismes sera surveillé de très près pour éviter par exemple, comme aux Etats-Unis, que des fonds d’investissement y trouvent un intérêt.

Les procédures ne pourront être lancées que si une juridiction nationale a reconnu l’entreprise coupable d’avoir enfreint la loi.

Compensation directe, ou indemnisation d’un service public

D’après l’agence de presse allemande DPA, qui a pu consulter la proposition de la Commission européenne, cette dernière prévoit deux dispositifs. Un premier devrait s’appliquer pour des situations dans lesquelles un groupe limité de consommateurs a subi une perte similaire. Le second concernerait les cas où un grand nombre de personnes ont été lésées mais de façon limitée et où il serait difficile d’obtenir une indemnisation distincte pour chacune d’elles.

Dans le premier cas, les consommateurs pourraient réclamer une compensation directe. Dans le second cas, l’indemnisation éventuelle serait versée à un service public au service du consommateurs.

Les fédérations patronales mettent en garde depuis des années contre l’importation en Europe de la culture américaine de l’action collective. Les organisations de consommateurs jugeaient, quant à elles, les projets inadéquats jusqu’à présent. La Commission estime, pour sa part, qu’elle propose une approche équilibrée en ne permettant qu’aux organisations de consommateurs reconnues de soumettre des recours collectifs.

Il ne s’agit encore que d’une première étape

Le Bureau des consommateurs européens, dont fait partie Test-Achats, accueille d’ailleurs favorablement l’approche de la Commission. Pour l’instant, c’est souvent « mission impossible » pour les consommateurs de défendre leurs droits, y constate-t-on. Mais il ne s’agit encore que d’une première étape vers une véritable procédure collective européenne, ajoute le BEUC.

Les plaignants devront en effet d’abord accomplir un long chemin avant qu’il ne soit possible d’obtenir une forme de compensation collective. « Cela peut prendre des années et il y a un risque que les consommateurs perdent des preuves ou ne s’intéressent plus à l’affaire », redoute-t-il.