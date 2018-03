La commune de Gerpinnes primée pour sa gestion intelligente des cimetières

La commune Gerpinnes vient d’être primée pour sa gestion intelligente des cimetières. Elle a reçu un « Agoria Smart City Award ». Ce prix récompense son site internet consacré aux cimetières et qui vient d’être mis en ligne (www.cimetieres-gerpinnes.be). Tous les services de la commune, en collaboration avec une firme privée spécialisée (D2D3), ont réalisé un cadastre complet des 10 cimetières de l’entité. Grace à ce site, à distance ou sur place, tout le monde peut localiser et retrouver n’importe quelle tombe.

« C’est le fruit d’un très long travail, explique Philippe Busine, le bourgmestre de Gerpinnes. Les 10 cimetières ont été photographié du ciel, puis cartographié et cadastré, tombe par tombe. Ensuite les informations, concernant chaque tombe, ont été collectées et introduites dans un logiciel. Ensuite, c’est la liaison entre ce logiciel et le cadastre qui nous offre aujourd’hui un outil de gestion formidable pour notre administration, d’une part, mais aussi, d’autre part, un outil de recherche unique pour les citoyens. »

Le résultat est surprenant. « On tape un nom, un prénom et en un clic, on retrouve la tombe que l’on recherche, précise Michaël Bertozzi, responsable de ce site pour la commune. Si je tape le nom de famille de notre bourgmestre, on visualise, en quelques secondes, toutes les tombes de l’entité où figure le nom de famille « Busine » et toutes les informations sur les personnes qui se trouvent dans les sépultures. »

Thierry Romain, comme tous les autres fossoyeurs de Gerpinnes, a joué un rôle très important dans la création de ce site. « Nous avons parcouru toutes les allées avec une tablette, un carnet et un appareil photo. Chaque tombe a ainsi été photographiée, indexée et détaillée. Nous étions, jusque là, parfois les seuls à savoir certains détails des concessions. Chaque tombe a ses caractéristiques. Avec ce site, si il nous arrive quelque chose, ces informations, parfois importantes parfois anecdotiques aussi, sont, en quelque sorte, immortalisées ! »

A terme, l’ambition de ce site sera aussi de permettre aux familles de gérer à distance les tombes. Soit parce qu’ils ne savent plus se déplacer ou parce qu’ils habitent trop loin, les proches pourront, via ce site, faire entretenir et nettoyer une tombe; la fleurir aussi. L’objectif étant de collaborer avec des prestataires de services locaux.